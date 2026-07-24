Specializări căutate de tineri la UB

Data: 24 Iulie 2026

În sesiunea de admitere din iulie 2026, organizată de Universitatea din Bucureşti (UB), interesul candidaţilor a crescut pentru specializări „ce răspund unor domenii de actualitate și unor profesii tot mai căutate”, au transmis reprezentanţii UB. Printre cele mai căutate programe de studiu se numără specializări de la Facultatea de Științe Politice, şi anume „Relații Internaționale și Studii Europene (în limba engleză)”, cu o creștere a candidaturilor de 47% faţă de 2025, şi „Studii de securitate”, cu o creştere de 32%. Şi la Facultatea de Drept, la programul de licență Drept, s-a înregistrat o creștere de peste 38% a numărului de candidați. Tot mai mulţi absolvenţi de liceu se îndreaptă şi spre specializări din domeniul ştiinţelor vieţii, dar şi spre programe precum „Chimie medicală” și „Biochimie tehnologică”, „Publicitate” și „Comunicare și Relații Publice”. (O.N.)