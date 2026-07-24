Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Record de candidaţi la UMF Bucureşti

Record de candidaţi la UMF Bucureşti

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 24 Iulie 2026

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” (UMFCD) din București înregistrează în acest an un nou record al numărului de candidați înscriși la concursul de admitere pentru studiile de licență. Pentru sesiunea din iulie 2026 au fost scoase la concurs 1.947 de locuri, dintre care 1.291 finan­țate de la bugetul de stat și 656 cu taxă, iar numărul de candidaţi este de 6.916. Se confirmă, astfel, „încă o dată, (…) prestigiul academic construit prin performanță, responsabilitate și excelență, reprezentând cea mai valoroasă recu­noaș­tere a calității actului educa­țional și a standardelor academice pe care univer­sitatea le promovează”, afirmă, într-un comunicat, recto­rul UMFCD, prof. univ. dr. Viorel Jinga. În premieră, pentru accederea la toate programele de studiu de licență ale Facultății de Moașe și Asistență Medicală admiterea se va face pe bază de dosare. Pentru celelalte specializări, proba scrisă a concursului de admitere se va desfășura duminică, 26 iulie 2026, începând cu ora 9:00. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Universitatea de Medicină și Farmacie din București
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
TOP 6 Educaţie