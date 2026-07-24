Schimbare importantă la admiterea în liceu de anul viitor

Data: 24 Iulie 2026

Absolvenţii de gimnaziu care au participat la examenul de Evaluare Naţională au fost repartizaţi la licee în proporţie de 99,89%, după cum informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC). Conform calendarului de admitere, între 23 și 28 iulie 2026 se depun dosarele de înscriere în unitățile de învă­țământ liceal în care candidații au fost admişi, iar între 29 şi 31 iulie 2026 vor fi soluţionate situaţiile speciale. Secretarul de stat în MEC, Sorin Ion, a anunţat schimbări la admiterea în liceu, valabile începând cu anul viitor.

Rata de repartizare în licee a absolvenţilor clasei a VIII-a care au susţinut Evaluarea Naţională este de 99,89%, respectiv 119.484 de elevi au devenit liceeni în urma repartizării computerizate. La nivel națio­nal, au rămas de repartizat 126 de absolvenţi, trei dintre aceştia având medii cuprinse în intervalul 8 şi 9, iar cei mai mulţi, 75 de candidaţi, cu medii sub 5.

Prima etapă a admiterii în învă­țământul liceal conti­nuă, între 23 și 28 iulie, cu depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învăță­mânt în care au fost repartizaţi candidații, iar în perioada 29-31 iulie este programată „soluționarea situațiilor speciale ivite după repartizare și se derulează la nivelul comisiilor județene de admitere/comisiei municipiului București”. A doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat se desfășoară în intervalul 31 iulie - 18 august, fiind disponibile 33.668 de locuri.

În clasamentul național al admiterii (pe specializări), primul loc este ocupat de Colegiul Național „Sf. Sava” din București, unde ultima medie de admitere la specializarea Matematică-Informatică, bilingv engleză, a fost 9,70. Acesta este urmat de Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, unde ultima medie de admitere la cele trei clase de Matematică-Informatică a fost, de asemenea, 9,70. Pe următoarea poziție se situează Colegiul Național „Spiru Haret” din București, ultimul candidat admis la specializarea Matematică-Informatică, bilingv engleză, având media 9,67.

În etapele speciale premergătoare repartizării computerizate, au fost admiși în învățământul liceal alţi 13.523 de elevi la specializări vocaţionale, 816 elevi la specializările vocațional-militare, 2.854 de elevi pe locurile rezervate elevilor romi şi 2.852 de elevi pe locurile rezervate CES - învățământ de masă.

De anul viitor, admiterea la liceu se va putea organiza şi la nivelul unităţilor de învăţământ, care vor putea scoate la concurs 50% din totalul locurilor disponibile. „Concret, începând cu vara anului 2027, acești copii, ajunși în clasa a VIII-a, vor susține Evaluarea Națională, care va fi, în continuare, obligatorie, iar apoi cine dorește se va putea înscrie și la un examen suplimentar de admitere la liceu. Acest concurs va fi organizat pentru cel mult 50% din locurile disponibile, în timp ce restul locurilor vor fi ocupate prin repartizare computerizată, pe baza notelor de la Evaluarea Națională. Concursul de admitere nu este obligatoriu nici pentru licee, nici pentru elevi”, a transmis Sorin Ion, secretarul de stat în MEC, într-un interviu publicat pe site-ul libertatea.ro.

Concursul va cuprinde maximum două probe, aferente profilului sau specializării, iar subiectele vor fi standardizate și elaborate la nivel naţional. Vor putea participa doar elevii care au obținut minimum nota 5 la fiecare probă a Evaluării Națio­nale, iar cei care nu vor fi admiși în baza notelor obţinute la examen vor intra ulterior în repartizarea computerizată. (O.N.)