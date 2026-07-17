Pocnind din degete

A venit vacanța, cu timp liber din belșug pentru bucuriile copilăriei și ale adolescenței, întâlniri frumoase, povești, jocuri, filme, drumeții, tabere și câte altele. O mulțime de oferte inundă internetul: de la dezvoltare personală, abilități creative, medicale sau sportive până la unele de-a dreptul magice, care promit dezvoltarea unor capacități și puteri speciale. Pentru generațiile crescute cu Harry Potter sub pernă în locul basmelor tradiționale românești, ispita este mare. Dacă Făt-Frumos avea ceva efort de făcut pentru a birui în diverse încercări, mirajul rezolvării unor probleme cu bagheta magică (indiferent cum o numim, cristal, piramidă, magnet, talisman - dar musai să aibă legătură cu ceva energii care pot fi manipulate) este mult mai ofertant.

Și uite așa ne pomenim cu tabere precum cele de yoga, de radiestezie, roata medicinei (sincretism incaș - hindus), de antroposofie și alte variații pe aceste teme. Ca în orice sistem ocult, cu bătaie lungă, se pomenește câte ceva despre diverse inițieri și de structurare a acestei cunoașteri de tip ezoteric pe module, ca să fie treaba serioasă și să mai avem ceva de făcut și anul viitor. Normal, mai multe cursuri sau tabere înseamnă mai mulți bani. Și dacă aceasta ar fi singura pagubă, nu ar fi mare bai, doar știm că, vorba proverbului, „Prostia și domnia se plătesc”. Dar nu este. Există o alta, mult mai gravă prin consecințele ei veșnice: „căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi” (Matei 24, 24).

Bioghicitorie

Mă voi opri la așa-numita medicină neconvențională, pentru că, de departe, este cea mai periculoasă pentru sufletele elevilor noștri. Un lup în piei de oaie. De curând, am urmărit câteva filmu­lețe și emisiuni care o promovează asiduu. Am descoperit un amestec de aproape tot ce ar putea stimula curiozitatea oamenilor: promisiuni de vindecare trupească și sufletească, manipulare de energii, augmentarea capacităților persoanei umane și, evident, spectacol. Totul cu o tușă științifică și una mistică. În fapt, terapeuții folosesc impropriu conceptul de testare kinesiologică pentru a justifica o traducere mecanică a cunoașterii intuitive. Ei caută răspunsuri la o serie de întrebări, folosind anumite mișcări involuntare ale degetelor pentru răspunsuri binare de tip Da/Nu, cu ajutorul cărora investighează boli sau probleme psihologice și morale.

Metoda de investigare propusă este o variantă pseudo-științifică de tip radiestezic, doar că nu folo­sește pendulul, ansa, bagheta sau simțul gustului, ci degetele. Desi­gur, conceptul de neuro-decodificare din zona neuroștiințelor și a inteligenței artificiale ar putea justifica traducerea semnalelor electrice ale creierului în comenzi menite să influențeze prin micro- mișcări obiectele menționate sau degetele. Dar informațiile investigate depășesc sfera unei intuiții de tip psihologic, care ar presupune un răspuns interior pe baza unor cunoștințe anterioare, procesate inconștient și rapid. Pur și simplu pentru că persoanele investigate sunt necunoscute, deci terapeuții nu dețin date despre ele. Rămâne atunci în discuție intuiția, așa cum este prezentată de Sfinții Părinți, ca o cunoaștere suprafirească, realizată prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt nu lucrează la comanda omului, ci unde vrea, așa încât este de presupus că răspunsurile de tip Da/Nu le revin tera­peuților de la alte duhuri, cam aceleași de la tabla Ouija utilizată în spiritism. Din acest motiv, în așa-numitele terapii energetice se practică diverse inițieri - numite elegant energizări, activări de cha­kre etc., în fapt asezonarea omu­lui cu ceva duhuri care să miște totuși instrumentele de măsură, care altfel se cam încăpățâ­nează să stea pe loc. Confirm din propria experiență.

Mirajul puterii

La un seminar recent dedicat părintelui Ghelasie Gheorghe, cel care a știut să adune și să salveze oamenii căzuți temporar în astfel de capcane, am avut o confirmare a înainte-vederii sale privind vremurile pe care le trăim: „Lupta de astăzi este între Divin şi malefic, între conştiinţa personală şi conştiinţa impersonală de programare robotică şi informatică. Visul omului modern este «omul programat», gândire şi existenţă programată”.

Terapia, așa cum este propusă de așa-numita medicină, este o radiestezie cu altă pălărie. Se folosesc oarecum aceiași algoritmi. Termenul, preluat din programare, ține să accentueze caracterul (pseudo) științific al procedurilor, că doar nu li s-ar putea spune rugăciuni, invocări, sau formule, ceea ce și sunt, întrucât ar părea învechit. Diferența față de radiestezie este că, în loc de invocarea Sfintei Tre­imi, se vorbește despre Iisus Hristos și îngeri (că tot se poartă fel și fel de terapii cu îngeri) ca sursă a energiei și informației (adică inforenergiei) necesare vindecării în mod magic. Adică fără efort, în afară de cel financiar și de cel ușor ridicol al plimbării unui magnet în jurul capului pacientului.

Programarea prin cuvânt nu ar fi nouă, sunt cunoscute metode precum autocontrolul prin autosu­gestie (Coué), hipnoza sau autohipnoza specifică tehnicilor de relaxare împrumutate de psihologie din spiritualitatea orientală și programarea neurolingvistică. În esență, problema este aceeași: nu se mai folosesc cuvintele rugăciunilor, ca să se facă voia Domnului, că pe acestea le face Biserica. Așa că se spun algoritmi, că doar puterea cuvântului este mare, ca să se facă voia noastră și să iasă și ceva afaceri și beneficii materiale de aici. Și vrăjitoarele au descoperit aceasta, cu formulele lor magice și ceva cruci și icoane pe pereți, așa ca să creadă lumea că nu-i vorba de cel rău. Mai departe lucrurile se rezumă la bani, cursuri, promovare, vindecări la scenă deschisă de tip neoprotestant.

Taina persoanei

Cu atât mai actual este cuvântul părintelui Ghelasie: „Creştinismul a trecut prin «sabia păgână», prin «închisorile materialismului», iată că va trebui să treacă şi prin «focul ultimei probe». Este «focul malefismului antihristic» (căci ce altceva sunt hristoșii mincinoși?), ce «arde Sufletul», nu trupul”. Deși poate să pară dură o asemenea abordare, ea reflectă realitatea: schimonosind terapeutica ortodoxă, oamenii doresc să își controleze viața, să se promoveze, să capete puteri supra­firești prin diverse tehnici și nu prin darul lui Dumnezeu. Adică să se autoîndumnezeiască. Cultivarea acestor idei încă din copilărie este dezastruoasă. Deja există o epidemie de narcisism (un alt nume pentru mândrie). Și primul narcisist a fost diavolul.

Explicând cuvintele Avvei Ghelasie, la ultimul colocviu dedicat operei sale, părintele Neofit preciza: „Chipul sufletului este per­soana. Vedeți, (părintele Ghelasie) leagă antropologia clasică de suflet și corp, echivalează sufletul cu persoana și dă sufletului caracteristicile de ființialitate, care este distinctă de orice înseamnă energetică, oricât ar fie ea de subtilă, sau chiar și informație. Ființialitatea este mai mult decât informația și decât energiile”.

Tocmai de aceea, orice terapie bazată pe energie și informație presupune un contact ființial cu sursa acestora, bună sau rea. Baal e prin preajmă. Atât mai este de spus: să îi ferească Dumnezeu pe cei ce smintesc poporul de proba Sfântului Ilie și să le dea vreme de pocăință. Voi reveni cu precizări, desprinse din opera părintelui Ghelasie, menite să facă puțină lumină în problema spinoasă a bio-energo- terapiilor.