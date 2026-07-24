Impresii și propuneri ale elevilor legate de ora de religie

La fiecare sfârșit de an școlar, îi provocăm pe elevii noștri să ne destăinuie ce le-a plăcut cel mai mult în orele de religie parcurse, dar și ce așteptări au - sau ce propuneri de activități cu valoare educativă - pentru anul școlar următor. Este, pentru ei, un moment de reflecție, pe care îl iau în serios: părerea lor contează și, desigur, doresc să și-o exprime oral sau în scris, indiferent de vârstă.

În cele ce urmează, am sintetizat zeci de opinii ale elevilor din ciclul primar și gimnazial referitoare la modul în care s-au derulat orele de religie, în anul școlar 2025-2026, din Școala Gimnazială „Nicolae Ti­tulescu”, sector 1.

Elevilor le-a plăcut îmbinarea tipurilor de exerciții, jocuri, desene și cântece religioase; proiectele de tip concurs, povestirile biblice și din Viețile Sfinților, fișele de lucru variate, faptul că lecțiile sunt corelate cu principalele sărbători creștine (punctate conform datei lor de săr­bă­torire), utilizarea manualelor tipărite și digitale, utilizarea tablelor SMART în procesul didactic, sub diferite forme. Inclusiv structurarea lecțiilor le-a plăcut, precum și faptul că acestea au cuprins și activități practice (confecționare de iconițe, rame de iconițe ș.a.). „Mi-a plăcut să răspund la întrebări și să învăț”, a spus un elev, ca, „prin buna purtare, să primesc binecuvântare și să sporesc în credință”.

Un loc aparte l-a avut derularea proiectului-concurs „Bucurii din suflet” (ediția a X-a), dedicat în acest an sfinților nou canonizați din țara noastră, care a reprezentat un prilej de familia­rizare a elevilor cu mai mulți sfinți și sfinte din România. Ei apreciază foarte mult faptul că, în cadrul orelor de religie, se vorbește despre: Dumnezeu, Maica Domnului, Sfinții Apostoli și celelalte categorii de sfinți, ca și despre Sfinții Îngeri. De asemenea, elevii au menționat că au fost încântați să studieze „despre bunătate și alte valori morale” și că s-au putut ruga îm­pre­u­nă. Tot anul „am vorbit împreună despre multe lucruri interesante”, au mai precizat ei; „Am avut lecții captivante, cu exerciții ușoare și interesante - pentru că, atunci când primești informații și explicații clare, este foarte ușor să înveți”.

„Orele de religie m-au ajutat să mă cunosc mai bine, să-i înțeleg pe ceilalți și să-mi pun întrebări importante despre bine, adevăr, li­bertate, iubire și responsabilitate. Am descoperit că Biblia și credința fac parte din cultura și identitatea poporului nostru, dar și că valorile creștine pot avea sens în viața de zi cu zi”, a spus o elevă de gimnaziu.

„Nu am găsit (deocamdată) toate răspun­surile, dar am învățat să pun întrebările importante și să privesc oamenii și lumea cu mai multă înțelegere, la această oră”, mărturiseşte un alt elev din gimnaziu.

Un alt aspect analizat a fost legat de cadrul didactic însuși: dacă acesta are destulă răbdare în explicații, dacă le transmite elevilor pace, bucurie și încredere. Elevii au apreciat dacă li s-a „explicat fiecare detaliu”, dacă profesorul este înțelegător, empatic, dacă se coboară la nivelul lor de vârstă, adică dacă profesorul „a fost mereu alături de noi”. Totodată, au menționat dacă profesorul este blând, iertător - „când ne-am uitat caietul sau manualul” -, dacă le dă premii/ diplome surpriză, dacă evaluează corect, dacă este deschis spre comunicare și dacă este profesionist în tot ceea ce face. Desigur, ei întreabă mereu dacă rămâne același profesor să predea în continuare și... dacă ne va fi dor de ei, peste vară... „Anul școlar este mai frumos și mai bun datorită studierii religiei”, a concluzionat o elevă de gimnaziu.

Ca propuneri, elevii au precizat că și-ar dori: mai multe discuții/ dezbateri și jocuri; să compună/ să învețe poezii religioase în cadrul unor lecții; să învețe noi rugăciuni, mai complexe; să existe ore care să se desfășoare în spațiul bisericii și/ sau în aer liber sau ore de curs la care să fie invitat și un preot; mai multe activități pe echipe. La ciclul primar există o preferință spre activitățile care presupun colorat/ desenat și audiere/ învățare de cântece religioase; la ciclul gimnazial preferința este spre proiecte, exerciții interactive, povestiri din viața Domnului Iisus Hristos și despre sfinți.

În general, elevii din ambele cicluri își doresc mai multe proiecte, mai multe concursuri, mai multe jocuri religioase și... și-au dat seama că, pentru a se putea materializa toate acestea, ar trebui... mai multe ore de religie pe săp­tămână... (unii chiar au formulat această cerință)!

Câțiva elevi au spus că și-ar dori ca studierea acestei materii să se reflecte tot mai mult în comportamente cât mai frumoase în școală și în afara ei, ca să se înmulțească prietenia și ­iubirea din lume. Alți elevi au propus să se dea ca temă la religie de citit anumite fragmente din Biblie, care să fie ulterior analizate/ explicate la clasă. A fost propusă și ideea ca, din când în când, „să avem câte o oră în care să ascultăm rugăciuni, în timp ce desenăm o iconiță”. Ar mai vrea „să discutăm mai mult despre faptele noastre”, simțind astfel nevoia ca noțiunile însușite să fie corelate permanent cu experiența lor de viață.

Elevii au înțeles că orele se desfășoară potrivit unei programe școlare avizate, iar propunerile lor nu au vizat modificarea vreunei teme din programă, ci cum se pot aplica acestea la clasă, în mod atractiv, pe înțelesul lor.

La final, ei au reflectat și la această întrebare: „Dacă peste zece ani vă veți aminti un singur lucru din orele de religie, care credeți că ar fi acela?” Răspunsurile au fost variate:

„Am învățat că Dumnezeu nu este doar un subiect dintr-o carte, ci este Cineva cu care poți vorbi”;

„Am ținut minte că poți să ierți chiar și atunci când e greu”;

„Mi-am dat seama că nu trebuie să-mi fie rușine că sunt credincios”;

„Am învățat să mă gândesc înainte să-i judec pe ceilalți”;

„Mi-a rămas în minte că fiecare om este creat după chipul lui Dumnezeu și are valoare”;

„Îmi voi aminti că libertatea înseamnă și res­ponsabilitate”;

„Mi-a plăcut că puteam să pun întrebări fără să fiu luat în râs”;

„Am descoperit că religia nu este împotriva științei sau a culturii, ci poate dialoga cu ele”;

„Mi-a rămas ideea că Dumnezeu nu renunță la om, chiar dacă omul greșește”;

„Nu-mi voi putea aminti toate lecțiile și nici toate citatele. Dar cred că voi ține minte că, o dată pe săptămână, exista o oră în care cineva ne vorbea despre adevăr, frumusețe, iertare și iubire ca și cum ar fi lucruri reale, nu simple cuvinte. Și asta m-a făcut să cred că merită să încerc să trăiesc astfel”.

Așadar, dând slavă lui Dumnezeu, cu zâmbete și cu emoții după culegerea impresiilor și a pro­punerilor elevilor noștri, am putut păși în vacanță, spre a ne revedea curând, pentru un nou an școlar!

(Mirela Șova este profesoară de religie la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din București)