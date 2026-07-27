Soluții la Arad pentru lipsa spațiilor din școli

Data: 31 Iulie 2026

Mai multe şcoli din judeţul Arad au fost nevoite să suplinească lipsa spaţiilor prin amenajarea unor săli de cursuri, laboratoare, biblioteci, săli pentru servit masa sau cabinete medicale în containere speciale amplasate în curţile unităţilor de învăţământ. Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean, suplimentarea spațiilor școlare cu module, în special în școlile aglomerate din Arad, va permite organizarea tuturor activităților școlare în program normal, de dimineață.

La Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” există un corp modular cu patru săli de clasă funcţionale şi un alt corp, în curs de amenajare, cu cinci săli de cursuri şi un laborator de informatică. „Aici se va elimina aşa-numitul schimb doi, elevii nu vor mai face cursuri după-amiaza”, a precizat şeful IŞJ, Marius Gondor, pentru Agerpres.

În total, zece şcoli din Arad, dar şi câteva grădiniţe folosesc astfel de module, în care sunt organizate nu doar săli de cursuri, ci şi laboratoare, biblioteci, cabinete medicale sau săli pentru servit masa. Aceste spaţii, conform Direcţiei de Sănătate Publică, îndeplinesc condiţiile de funcţionare şi sunt autorizate sanitar. Primăria Arad a transmis, într-un răspuns pentru Agerpres, că a investit în ultimii ani 5 milioane de lei pentru achiziţia şi dotarea containerelor necesare şcolilor ale căror clădiri nu pot fi extinse. Conform instituţiei, în funcţie de solicitările şcolilor, aceste amenajări vor fi făcute în continuare, scopul fiind acela ca, în cât mai multe unităţi, să fie eliminat programul de după-amiază.

Şi în comuna Şofronea din județ, administraţia locală a apelat la containere pentru şcoala gimnazială, care are 120 de elevi, întrucât sălile de clasă erau aglomerate. „De un an avem containere în care funcţionează o sală de cursuri, o bibliotecă şi un cabinet medical. A fost soluţia cea mai rapidă şi ieftină, deoarece construirea unei clădiri durează şi costă foarte mult”, a explicat viceprimarul comunei, Florentin Costea. Potrivit Agerpres, mai multe primării din judeţ au în vedere amplasarea la şcoli a unor module similare, pentru săli de studiu sau biblioteci.

Pe de altă parte, cei aproximativ 1.000 de elevi ai Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad se vor bucura, din toamnă, de clase și laboratoare renovate în şcoala lor, după ce în ultimul an au învăţat în alte clădiri. Lucrările pentru modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a clădirii principale a liceului sunt în curs de finalizare, în urma unui proiect de 26 de milioane de lei, finanțat din fonduri europene, a anunțat Primăria Arad, pe Facebook. Conform sursei citate, în urma modernizării, consumul energetic al clădirii va fi redus cu cel puţin 75%. În timpul renovării, elevii colegiului au învăţat în internatul fostului liceu CFR şi într-un corp al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. (C.Z.)