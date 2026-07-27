Mai multe şcoli din judeţul Arad au fost nevoite să suplinească lipsa spaţiilor prin amenajarea unor săli de cursuri, laboratoare, biblioteci, săli pentru servit masa sau cabinete medicale în containere speciale
Proiect de combatere a violenței
Peste 600 de elevi din ciclul primar au participat, în perioada februarie-iulie 2026, la proiectul de combatere a violenţei „Nu sunt un caz, sunt un exemplu pozitiv!”, implementat de Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Vaslui, în cadrul unui program coordonat de Fundaţia World Vision România. Derulat în trei școli din judeţul Vaslui şi una din judeţul Iaşi, experţi din educaţie şi din sistemul de protecţie a copilului au organizat, în cadrul proiectului, ateliere, jocuri, discuţii privind fenomenul violenţei asupra copiilor. (C.Z.)