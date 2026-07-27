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Programe de robotică şi arhitectură în mediul rural

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Data: 31 Iulie 2026

Zeci de copii din două comunităţi rurale din județul Buzău iau parte la programe gratuite de robotică şi arhitectură, prin intermediul unor Şcoli de Vară STEAM organizate de Fundaţia Comunitară Buzău, în parteneriat cu Asociaţia Academia Faptelor Bune.

Prima școală de vară, numită ROBO Lab Rural, a avut loc în această săptămână în comuna Cănești. Timp de patru zile, copiii de aici, alături de specialiști, au experimentat robotica educațională, programarea și construcțiile LEGO, dezvoltându-şi gândirea logică, creativitatea şi capacitatea de a rezolva probleme. „Cea de-a doua şcoală de vară se va desfăşura în perioada 29 august - 2 septembrie 2026, în comuna Buda. Programul propune o abordare interdisciplinară şi este organizat în trei module. Un grup de 30 de copii va participa timp de patru zile la activităţi de robotică educaţională, coordonate de specialişti şi ingineri din Bucureşti. În paralel, 20 de copii vor descoperi domeniul arhitecturii în cadrul unui atelier desfăşurat la Casa cu Blazoane din Chiojdu, alături de arhitecţi invitaţi”, anunţă Fundaţia Comunitară Buzău, potrivit Agerpres.

Programul include și activități de dezvoltare emoțională și stare de bine, care îi ajută pe copii să capete mai multă încredere în ei.

La nivel național, peste 2.000 de copii din 39 de comunități sunt implicați în Şcolile de Vară STEAM. „Multe au loc în comunități rurale, unde accesul la oportunități de educație non-formală este uneori limitat, dar curiozitatea și bucuria copiilor sunt la fel de mari”, a transmis Federația Fundațiilor Comunitare din România, care organizează programul prin intermediul a 14 fundații comunitare din rețeaua sa. (C.Z.)

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