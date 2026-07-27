Mai multe şcoli din judeţul Arad au fost nevoite să suplinească lipsa spaţiilor prin amenajarea unor săli de cursuri, laboratoare, biblioteci, săli pentru servit masa sau cabinete medicale în containere speciale
Rezultate la titularizare
Peste jumătate (51,04%) dintre cei 31.623 de candidaţi participanți la titularizare au reuşit să ia peste 7, cu aproape 8% mai mulți decât anul trecut, iar 28 de candidaţi au obținut nota 10. Totodată, 45,15% (+5% față de 2025) este rata notelor peste 7 pentru candidaţii (2.945) din promoţia curentă. Primele rezultate la proba scrisă au fost publicate marţi, 28 iulie. Rezultatele finale, după contestații, vor fi comunicate în 4 august, iar repartizarea pe posturi va avea loc pe 5 şi 6 august. (C.Z.)