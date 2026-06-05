Elevii de gimnaziu şi liceu mai pot interacţiona astăzi şi mâine cu reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar din Bucureşti în cadrul celei de-a 27-a ediţii a Târgului Ed
MedFEST, eveniment dedicat ingineriei medicale
Politehnica București organizează, în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din București, în perioada 4-6 iunie 2026, cea de-a 3-a ediție a MedFest, „un eveniment revoluționar dedicat ingineriei medicale cu toate oportunitățile pe care aceasta le aduce pentru progresul științei și pentru binele umanității”.
Manifestarea propune un format interactiv, în care vizitatorii nu sunt doar spectatori, ci participanţi activi la demonstraţii, workshopuri şi sesiuni aplicate. Evenimentul include şi conferinţe tematice, prezentări de companii şi demonstraţii interactive. Tehnologiile de ultimă generaţie vor putea fi testate, iar publicul poate participa gratuit pe baza înregistrării online. (O.N.)