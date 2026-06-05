Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie MedFEST, eveniment dedicat ingineriei medicale 

MedFEST, eveniment dedicat ingineriei medicale 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 05 Iunie 2026

Politehnica București organizează, în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din București, în perioada 4-6 iunie 2026, cea de-a 3-a ediție a MedFest, „un eveniment revoluționar dedicat ingineriei medicale cu toate oportu­nitățile pe care aceasta le aduce pentru progresul științei și pentru binele umanității”.
Manifestarea propune un format interactiv, în care vizitatorii nu sunt doar spectatori, ci participanţi activi la demonstraţii, workshopuri şi sesiuni aplicate. Evenimentul include şi conferinţe tematice, prezentări de companii şi demonstraţii interactive. Tehnologiile de ultimă generaţie vor putea fi testate, iar publicul poate participa gratuit pe baza înregistrării online. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Universitatea de Medicină și Farmacie din București  -   Universitatea Politehnica din Bucuresti
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
TOP 6 Educaţie