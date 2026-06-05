Târgul educaţional „Vocaţia Ta!”

Data: 05 Iunie 2026

Elevii de gimnaziu şi liceu mai pot interacţiona astăzi şi mâine cu reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar din Bucureşti în cadrul celei de-a 27-a ediţii a Târgului Educațional „Vocația Ta!”, organizat de Primăria Municipiului București, prin PROEDUS, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Biblioteca Națională a României, locul unde se desfăşoară evenimentul. Elevii și părinții pot descoperi oferta educațională a peste 120 de licee și universități din Bucu­rești, pot participa la workshopuri de orientare în carieră și dezvoltare personală; ateliere practice de medicină, arhitectură, economie etc.; demonstrații interactive și tururi ghidate, precum şi activități artistice. Târgul are în acest an și un format online, astfel că oferta educațională poate fi consultată online. (O.N.)