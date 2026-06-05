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Târgul educaţional „Vocaţia Ta!”

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Data: 05 Iunie 2026

Elevii de gimnaziu şi liceu mai pot interacţiona astăzi şi mâine cu reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar din Bucureşti în cadrul celei de-a 27-a ediţii a Târgului Educațional „Vocația Ta!”, organizat de Primăria Municipiului București, prin PROEDUS, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Biblioteca Națională a României, locul unde se desfăşoară evenimentul. Elevii și părinții pot descoperi oferta educațională a peste 120 de licee și universități din Bucu­rești, pot participa la workshopuri de orientare în carieră și dezvoltare personală; ateliere practice de medicină, arhitectură, economie etc.; demonstrații interactive și tururi ghidate, precum şi activități artistice. Târgul are în acest an și un format online, astfel că oferta educațională poate fi consultată online. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   PROEDUS  -   Inspectoratul Școlar al Municipiului București
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