Educaţie prin muzică: zeci de mii de copii cântă pentru o lume mai bună

Data: 27 Martie 2026

Corurile şi ansamblurile Programului Naţional Cantus Mundi sărbătoresc, sâmbătă, 28 martie 2026, zece ani de la prima participare în cadrul demersului internaţional dedicat planetei, „Ora Pământului”. La ediţia din acest an vor fi prezenţi 25.000 de copii şi tineri, un număr record, evenimentele urmând să se desfăşoare în toate regiunile României, în fiecare dintre cele 41 de judeţe şi în municipiul Bucureşti, precum şi în Republica Moldova.

Programul Național Cantus Mundi transmite un mesaj de solidaritate și armonie cu Pământul, prin sute de concerte și recitaluri simultane, care vor avea loc la sfârşitul acestei săptămâni. Evenimentul grandios va debuta la ora 20:30, când lumina se va stinge, iar zgomotul de fond al aparatelor electrice va fi înlocuit de glasurile încântătoare ale copiilor şi tinerilor, care se vor bucura împreună cu dirijorii şi profesorii de muzică, părinţi şi prieteni.

Recitalurile vor avea loc în spaţii publice, şcoli, parcuri, pieţe şi grădini, iar repertoriile fac parte din culegerea de cântece „Cantus Mundi pentru Ora Pământului”, actualizată şi editată în fiecare an de profesioniştii Corului Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” şi ai Programului Naţional Cantus Mundi. Anul acesta, culegerea a fost distribuită gratuit către 682 de coruri din România şi Republica Moldova, dar poate fi accesată şi online, pe cantusmundi.com. La ediţia din acest an, 2.000 de copii din grădiniţele şi şcolile pentru hipoacuzici sărbătoresc Ora Pământului alături de corurile Cantus Mundi, iar videoclipurile „Ora Pământului cu Cantus Mundi” în limba semnelor române pot fi urmărite online.

„Suntem bucuroși să marcăm 10 ani de la prima mobilizare a corurilor Cantus Mundi în cadrul evenimentului mondial «Ora Pământului». An după an, tot mai mulți copii din întreaga țară își unesc vocile într-un mesaj foarte clar de armonie cu Pământul, planeta ce ne este casă tuturor. Ne entuziasmează participarea la eveniment a copiilor surzi, prin parteneriatul strâns cu Fundația CODA Farmecul Tăcerii, alături de care facem muzica accesibilă celor ce nu o aud”, a transmis Leila Popovici, directorul Programului Naţional Cantus Mundi.

Toţi cei interesaţi să susţină cu aplauze corurile participante pot descoperi locaţiile din ţară şi de peste Prut pe pagina specială a evenimentului, creată pe Facebook.

La Bucureşti, Ora Pământului este celebrată în cadrul a două evenimente de amploare desfăşurate la Opera Comică pentru ­Copii, unde şi-au anunţat prezenţa peste 900 de copii şi tineri alături de dirijori, părinţi şi prieteni. Potrivit organizatorilor, datorită înscrierilor-record au fost programate două recitaluri consecutive, la orele 17:30 şi 20:30, „pentru ca toţi copiii înscrişi să poată cânta pentru schimbarea lumii în bine prin muzică”.

Maramureşul este judeţul cu o participare-record de peste 5.000 de copii, iar Baia Mare se află din nou în topul oraşelor participante, cu peste 3.800 de copii, găzduind şi în acest an cel mai mare număr de corişti care cântă în Parcul „Regina Maria”, Piaţa Cetăţii, în curtea Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” şi a Liceului cu Program Sportiv Baia Mare.

Cele mai ample evenimente „Ora Pământului cu Cantus Mundi” desfăşurate în mediul rural sunt cele de la Brăneşti, judeţul Ilfov, cu 475 de copii, şi Zorleni, judeţul Vaslui, cu 310 copii care îşi unesc vocile pentru planetă.

Accesul publicului este liber la toate evenimentele corurilor şi ansamblurilor Cantus Mundi desfăşurate cu ocazia evenimentului internaţional „Ora Pământului 2026”. (O.N.)