Elevii, îndemnaţi să meargă pe jos la şcoală

Data: 20 Mai, 2022

Aproximativ 150 de elevi merg zilnic pe jos la şcoală în cadrul programului „Pedibus”, derulat de Primăria oraşului Sfântu Gheorghe. În această săptămână, iniţiatorii proiectului, alături de voluntari şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, au marcat un an de Pedibus, ocazie cu care au subliniat avantajele mersului pe jos: combaterea obezităţii, independenţa copiilor, dar şi scăderea nivelului de poluare a oraşului. „Ţinta noastră este ca 2.000 de copii să meargă zilnic pe jos la şcoală cu Pedibus. Sperăm ca în următorul an şcolar să fie mai mulţi”, a declarat Kondor Agota, iniţiatoarea proiectului. Pedibus-urile, cum au fost denumite grupurile care se deplasează per pedes la şcoa­lă, sunt conduse de câte doi-trei voluntari adulţi şi pornesc în fiecare dimineaţă din şase puncte ale oraşului, adunând pe traseu toţi copiii care aşteaptă sosirea acestora în staţiile prestabilite. (O. N.)