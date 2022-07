Extindere națională a programelor after school 

Data: 22 Iul, 2022

Abandonul şcolar se poate reduce prin programele after school, care trebuie să se extindă la nivel naţional, a declarat vicepremierul Kelemen Hunor, la lansarea studiului „România cu un singur chip”. „Dacă ai redus abandonul şcolar măcar în prima perioadă, de la clasa începătoare până la clasa a patra, a cincea, ai şansa să menţii copiii în şcoală. (…) De aceea, noi am propus ca programele after school să se extindă la nivel naţional. În termen de trei-patru ani se poate atinge această ţintă”, a spus oficialul. Rata de părăsire timpurie a şcolii în România, de 15%, este cea mai mare din UE, unde media este de 9,7%. (C. Z.)