Înghețată terapeutică inventată de o masterandă

Data: 06 Mai, 2022

O studentă la master de la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi a creat îngheţata de afine cu capsule de ulei esenţial de trandafir, care ajută la calmarea tusei. „Inovaţia constă în capsularea uleiului de trandafir pur sub formă de pulbere ca să nu-şi piardă caracteristicile şi să poată fi regăsit integral în îngheţată. Aroma uleiului esenţial de trandafir se va elibera treptat şi va lăsa un post-gust foarte plăcut, care va dura câteva ore. (…) O îngheţată care să facă bine la tuse, care să calmeze gâtul copiilor, este o noutate. Nu are deloc conservanţi, este doar pe bază de lapte și ou”, a declarat inventatoarea produsului, Isabela Anghel, masterand la nutriţie, în anul al II-lea. (C. Z.)