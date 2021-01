Minusurile educaţiei on-line: medii neîncheiate şi pierderi de conţinut

Data: 14 Ian, 2021

Ministerul Educaţiei a anunţat recent că mediile elevilor se pot încheia şi în primele două luni ale celui de-al doilea semestru, cu minimum două note, indiferent de numărul orelor alocate săptămânal fiecărei discipline, în condiţiile în care aproximativ 65.000 de şcolari ar putea rămâne cu mediile neîncheiate pe semestrul I. Orele remediale s-ar putea derula şi sâmbăta, în funcţie de specificul clasei, iar profesorul va primi o remuneraţie suplimentară de 200 de lei/lună per elev. Reprezentanţii elevilor solicită să aibă prioritate elevii care nu au avut acces la învăţământul on-line.



Reprezentanţii Ministerului Educaţiei estimează, în baza raportărilor din teritoriu, că aproximativ 65.000 de elevi se află în acest moment în situaţie de risc cu privire la neîncheierea mediei pe semestrul I. În ultimii ani, numărul elevilor care se aflau în acest scenariu era de aproximativ 15.000. Anul acesta, imposibilitatea de a avea acces la internet sau la resurse tehnologice, care să permită învăţarea on-line, reprezintă principala cauză a acestei stări de fapt, însă, ministerul precizează într-un comunicat că există şi anumite situaţii medicale ori cazuri de neparticipare voluntară la ore.

În încercarea de remediere a problemei, ministrul educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a discutat, într-o videoconferință cu inspectorii școlari generali, despre măsurile ce se impun: „prelungirea perioadei de încheiere a situațiilor școlare în semestrul I, de la patru până la opt săptămâni de la revenirea la cursuri în semestrul al II-lea, precum şi posibilitatea încheierii mediilor cu minimum două note, indiferent de numărul orelor alocate săptămânal fiecărei discipline”, după cum informează ministerul într-un comunicat.

Ministrul de resort a anunţat şi că se vor desfășura activități remediale pe parcursul semestrului al II-lea, „cu identificarea surselor de finanțare pentru plata cadrelor didactice”. Aceste ore s-ar putea derula chiar şi în zilele de sâmbătă, dacă profesorul consideră că se impune această măsură. „Acțiunile remediale trebuie făcute peste programul specific, clasic aferent semestrului II. Deci este clar că trebuie să vină mai multe ore la școală. Mai multe ore la școală pot însemna și ore pe parcursul zilelor de sâmbătă. Dar vom vedea care este disponibilitatea în funcție de specificul fiecărei școli”, a declarat ministrul Cîmpeanu, citat de portalul edupedu.ro.

Plata orelor remediale pentru profesorii care se vor implica în predarea materiei pentru recuperare va fi de 200 de lei pe lună per elev, a precizat, pentru „Libertatea”, ministrul Cîmpeanu: „Există la nivel de proiect, am identificat din POCU o sumă de 30 milioane de euro, care a făcut deja obiectul unei Ordonanțe de urgență nr. 171 prin care am putea să acordăm elevilor, este vorba despre cei sub 16 ani, pentru că doar ei sunt eligibili, o sumă de 200 de lei pe lună, și luând în calcul un interval de două luni și jumătate de la deschiderea școlilor în format fizic, februarie, martie, până la jumătatea lunii aprilie, sunt două luni și jumătate, asta ar însemna 500 de lei per elev pentru acțiuni remediale. Avem şi un alt proiect împreună cu Banca Mondială, proiectul ROSE, din care peste 40 milioane de euro sunt destinați acțiunilor remediale ca măsură de reducere a abandonului școlar. Doar că proiectul acesta este destinat elevilor de liceu. Deci, împreună ar putea să (…) asigure finanțarea cadrelor didactice implicate în procesul de recuperare a pierderilor”.

Consiliul Naţional al Elevilor solicită, într-un comunicat citat de Agerpres, ca modul de desfăşurare a orelor remediale, precum şi conţinutul şi frecvenţa acestora să fie decise la nivelul fiecărei clase, de către elevi şi profesori, în funcţie de nevoile specifice: „Educaţia remedială trebuie să înceapă cât mai devreme cu putinţă (…). Prioritară este recuperarea pentru elevii din clasele terminale şi pentru cei din mediile dezavantajate, care nu au putut intra la orele on-line. În ceea ce priveşte încheierea mediilor, măsura prelungirii perioadei dedicate acestui proces reprezintă, în lipsa unui parcurs coerent de recuperare a materiei, doar o formă fără fond, deoarece elevii, chiar dacă vor avea mediile încheiate, tot nu vor fi parcurs/asimilat toate conţinuturile din programa şcolară”.

