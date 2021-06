Proiect educaţional inedit dezvoltat de un preot speolog

Data: 24 Iun, 2021

Proiectul ecologic și educativ „Grădinița de lilieci de la Lușca” a fost lansat marţi de Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Primăria orașului Năsăud și Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor (CCCL). Responsabil de proiect este părintele Crin-Triandafil Theodorescu, în acelaşi timp muzeograf și speolog la Peștera Tăușoarelor, unde a amenajat un adăpost cu microclimat propice protejării acestei populații de lilieci.

Proiectul, după cum informează Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud (CMBN), are două componente, una de natură ecologică, „derivată din atribuțiile pe care CMBN le are în monitorizarea celei de-a treia colonii de hibernare a liliecilor din România, Peștera Izvorul Tăușoarelor”, respectiv una de natură educativă.

În cadrul proiectului a fost securizat adăpostul coloniei, s-au făcut reparaţii la pereți „în conformitate cu necesitățile speciei prin crearea unor condiții de microclimat specifice”, au fost instalate echipamente de monitorizare video-audio cu infraroşu, conectare internet, servicii de găzduire web, iar Clubul Elevilor din Năsăud a realizat o ilustrație grafică.

„Prin colaborarea cu Inspectoratul Județean Bistrița-Năsăud se are în vedere utilizarea imaginilor online din colonia de maternitate în procesul educativ, în cadrul programei școlare, la materiile biologie, ecologie, geografie și alte științe conexe, în scopul promovării cu­noaș­terii acestor mamifere unice, al protejării ecosistemului și al educației în spiritul dezvoltării durabile a tinerei gene­rații”, se arată într-un comunicat al CMBN.

Povestea coloniei din specia Rhinolophus hipposideros a început în urmă cu zece ani, când două femele au găsit adăpost într-o magazie părăsită aflată în proprietatea Primăriei orașului Năsăud. Cu acceptul și colaborarea instituției primăriei, părintele Crin-Triandafil Theodorescu, muzeograf și speolog la Peștera Tăușoarelor, a amenajat un adăpost cu microclimat propice protejării acestei populații de lilieci. „Am măsurat temperaturi ani întregi, am zidit ferestre și am deschis fante, am evaluat și notat dinamica adăpostului pe baza guanoului din habitat, și uite așa, an de an, micuța colonie a crescut până la 20 de exemplare. Toate sunt femele, toate sunt gestante acum, se pregătesc să nască, cu capul în jos, o nouă generație din singurele mamifere zburătoare de pe planetă. Aceasta este prima colonie de lilieci din Europa utilizată în mod organizat și sistematic în procesul educativ”, a scris, pe pagina sa de Facebook, pr. Theodorescu.

Accesul la colonie poate fi realizat doar în formatul propus în proiect, însă linkul de acces la imagini va putea fi accesat de oricine dorește să cunoască îndeaproape viața și importanța acestor vie­țuitoare. „În cadrul orelor de curs, cadrele didactice vor putea «călători» online în misterioasa lume a chiropterelor, acestea primind și suportul spe­cialiștilor muzeografi în domeniul științelor naturii. Proiectul contribuie, astfel, la digitalizarea învăţământului românesc”, se mai subliniază în comunicatul CMBN.

Proiectul „Grădinița de lilieci de la Lușca”, prin aplicabilitatea educativ-pedagogică a rezultatelor sale, are caracter de unicat în spațiul românesc și european și se subsumează directivelor europene de conservare și protejare a speciilor de lilieci din Europa, la care România a aderat prin legislația de mediu în vigoare. (O. N.)