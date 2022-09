Studiile în Olanda, tot mai atractive pentru tinerii români

Data: 23 Sep, 2022

În mai multe oraşe din ţară sunt organizate, în această perioadă, târguri educaţionale de recrutare a elevilor şi studenţilor pentru continuarea studiilor universitare în străinătate. Târgul educaţional „World Education Fair” 2022, la care şi-au anunţat prezenţa 50 de licee, universităţi sau organizaţii din mai multe ţări europene, se va desfăşura la Bucureşti, în data de 24 septembrie, la Constanţa în 25 septembrie şi la Brăila în 26 septembrie. Accesul la târg va fi gratuit, pe bază de înregistrare prealabilă la adresa worldeducation.ro.

Peste 45 de universităţi internaţionale îşi vor prezenta programele de licenţă, masterat şi doctorat şi în cadrul The International University Fair (IUF), care se va desfăşura în zilele de 1 şi 2 octombrie la Sala Palatului din Bucureşti, în 4 octombrie la Cluj-Napoca şi în 6 octombrie la Iaşi. Pentru a participa la IUF este recomandată, de asemenea, înscrierea online pe iuf.ro.

Participanţii la evenimentele amintite vor primi informaţii complete despre admitere, burse şi surse de finanţare pentru programul de studiu de interes şi vor întâlni profesionişti din mai multe domenii, care vor conferenţia cu această ocazie.

De asemenea, participanţii vor putea discuta cu studenţi români plecaţi la studii în străinătate pentru a afla cum este viaţa de student internaţional, spun organizatorii IUF.

Potrivit directorului de dezvoltare IntegralEdu, Ana Maria Papp, Olanda rămâne şi anul acesta în topul preferinţelor educaţionale ale tinerilor din România, care are „un sistem educaţional foarte ofertant pe toate planurile”. Aceasta a precizat, totodată, că nivelul taxelor de studiu este foarte accesibil pentru studenţii români, respectiv 2.200 de euro pe an, în primul an fiind redusă la jumătate, iar Guvernul olandez oferă numeroase împrumuturi şi granturi care pot acoperi şi costurile de trai. (O. N.)