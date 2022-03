Voluntariatul - concretizarea principiilor educației religioase

Una dintre laturile importante ale educației religioase este cea formativă. Nu întâmplător, în primii ani de școală sunt foarte utilizate pildele Mântuitorului. Să nu uităm că El Însuși a folosit această metodă pentru a Se face înțeles, pentru a face acceptabile în plan mental și psihologic sfaturile pe care le ­dădea ascultătorilor.

Între valorile cele mai importante care compun dimensiunea formativă a educației religioase sunt umanismul, altruismul, disponibilitatea de a veni în întâmpinarea celuilalt și dorința de a aduce un strop de bucurie pe chipurile celor pe care viața i-a încercat mai greu decât pe alții. Una dintre formele de exprimare concretă a acestor valori este participarea la acțiuni de voluntariat, la proiecte cu scop caritabil, de sprijinire a categoriilor sociale vulnerabile, aflate în diverse forme de ocrotire sau, pur și simplu, de sine stătători, trăind la limita subzistenței, dependenți de gesturile de omenie ale semenilor care dispun de resurse materiale și spirituale necesare alinării suferințelor lor.

Pentru elevii Liceului Teoretic Decebal din București aceste gesturi fac parte din cotidian, deoarece în circumscripția școlară a liceului se află un centru de plasament, iar Capela „Sfântul Gheorghe Hozevitul” a liceului este locul unde prind contur inițiativele de întrajutorare fie a copiilor, fie a vârstnicilor ocrotiți atât în instituțiile din imediata apropiere, cât și în alte centre, dar și a celor aflați în dificultate în spitale, luptând cu boala, cu izolarea de cei dragi, cu lipsurile și neputințele.

Altruism și competitivitate constructivă

Elevii noștri înțeleg să pună în aplicare noțiunile dobândite în cadrul orelor de religie prin respectul cu care îi tratează pe ceilalți, prin disponibilitatea de a-i ajuta, prin implicarea în diverse activități extrașcolare, pe parcursul cărora exersează abilități dobândite în diverse domenii, abilități necesare în viață, exersează capacitatea de respectare a regulilor de comportament civilizat, de realizare a sarcinilor conform normelor, de susținere a celor mai puțin experimentați, dovedind altruism și competitivitate constructivă.

Ultima dintre activitățile de acest gen este concursul interjudețean „Magia sǎrbǎtorilor de iarnǎ”, desfăşurat în domeniul educaţiei civice, voluntariat, proiecte caritabile, incluzând competenţele dobândite în studiul activităților de educație civică, artelor plastice şi abilităţilor practice, concurs adresat elevilor din clasele I-XII. Inițiatorul acestui proiect este Clubul Copiilor Blaj, activitățile desfășurându-se în perioada noiembrie-decembrie 2021. Unul dintre motivele pentru care am decis să ne implicăm în acest proiect a fost dorința organizatorilor de a-i bucura pe copiii și vârstnicii care fac parte din Asociația „Familia 2004” şi Centrul de plasament Blaj, toate lucrările prezente în concurs urmând a fi donate lor.

Pentru noi, care avem în rândul elevilor copii instituționalizați, este ceva firesc să venim în sprijinul lor, să le facem o bucurie, să oferim din puținul nostru celor care au și mai puțin, să răspundem prezent oricărei acțiuni de voluntariat. Întreaga activitate s-a desfășurat în sala Atelierului de pictură „Icoana - fereastră spre Absolut” a Liceului Teoretic Decebal, în perioada prevăzută în calendar. S-au înscris 15 elevi din clasele pregătitoare-X, stabilind de comun acord zilele și orele pentru realizarea lucrărilor, având grijă să nu afectăm prezența la cursuri, nici timpul de pregătire a temelor.

Materialele necesare au fost asigurate de către conducerea liceului. De altfel, de 17 ani de când funcționează acest atelier de pictură am beneficiat de sprijinul conducerii, atât în ceea ce privește spațiul destinat activităților specifice, cât și toate cele necesare bunei lui funcționări. Dat fiind faptul că lucrările urmau a fi donate unor copii și vârstnici aflați în dificultate, am căutat o variantă care să le fie utilă în viața de zi cu zi, nu doar un obiect de decor. Așa s-a luat decizia de a participa cu cești decorate în tehnica mandalei, cu motive specifice, astfel încât să respectăm și tema, dar să facem și o bucurie beneficiarilor, care își vor aminti de noi ori de câte ori își vor bea ceaiul sau laptele cald în ceașca primită de la noi.

Ceștile au fost donație din partea Bisericii „Înălțarea Sfintei Cruci”-Titan, cu care liceul nostru are o colaborare devenită deja tradițională. Cu această ocazie dorim să mulțumim părintelui paroh, dar și domnului administrator pentru amabilitate și sprijin.

Activitatea a fost una susținută, intensă, unii dintre elevi lucrând pentru prima dată în această tehnică de lucru, spectaculoasă prin rezultat, dar care solicită foarte mult atenția, concentrarea, respectarea cu strictețe a compoziției, orice punct deplasat de la locul lui conducând la deformarea întregii compoziții. De aceea, a fost nevoie de ajutorul celor experimentați, dar și de sprijinul celor mai mari acordat celor mai mici, astfel încât rezultatul să fie cel propus, atât în cazul celor neexperimentați, cât și în cazul celor foarte mici.

De aceea, activitatea a fost o ocazie potrivită pentru cultivarea altruismului, a disponibilității de a-l ajuta pe cel de lângă tine care este în dificultate, de încurajare. Totodată, am încercat să ignorăm faptul că ne pregătim pentru un concurs, astfel încât atenția tuturor să fie canalizată către bucuria pe care o vor avea principalii beneficiari ai proiectului, și nu pe locul în clasamentul final, care are și el rolul lui, evident. Această abordare a activității are drept efect relaxarea în raport cu evaluarea și acceptarea unui rezultat sub așteptări, precum și reducerea riscului de demotivare ca urmare a neobținerii locului I, pentru care, să fim sinceri, muncesc toți cei care se implică în activități extrașcolare.

După finalizarea lucrărilor și executarea ultimelor retușuri, au fost selectate 13 lucrări, care au fost supuse ultimei proceduri tehnice, coacerea la 165º C, timp de 30 de minute, apoi lăsate la răcit în cuptor. Au fost confecționate etichete cu toate datele de identificare pe hârtie colorată și legate cu șnur auriu de tortița fiecărei cești, astfel încât să arate, într-adevăr, ca un dar oferit din inimă din partea elevilor Liceului Teoretic Decebal copiilor și vârstnicilor din Blaj.

Aprecieri la superlativ

Emoțiile legate de transport și evaluare au fost răsplătite din plin, deoarece lucrările au fost apreciate la superlativ, toți elevii obținând premiul I. Deși eram mulțumiți de ceea ce reuşiserăm să realizăm, aprecierea a fost o surpriză pentru noi, întrucât una dintre condițiile progresului este exigența față de noi înșine, iar noi suntem întotdeauna foarte exigenți și analizăm cu maximă seriozitate produsul final, cu accent pe micile scăpări, astfel încât să știm ce avem de corectat data viitoare, unde mai avem de lucrat, ce mai avem de îmbunătățit.

Suntem convinși că, dincolo de ceea ce scrie pe diploma fiecăruia dintre elevi, bucuria beneficiarilor direcți a fost pe măsura dragostei fiecăruia dintre noi, cei care am investit timp, energie și emoție în acest proiect. De aceea, felicităm Clubul Copiilor Blaj pentru inițiativă și mulțu­mim conducerii Liceului Teoretic Decebal pentru sprijin, încredințați fiind că vom avea posibilitatea de a continua acest gen de activități, astfel încât elevii să aibă posibilitatea de a folosi în mod util timpul liber și de a pune în aplicare principiile de educație transmise în cadrul orelor de religie, consiliere și dezvoltare personală, educație civică etc.

Surpriza a fost că unii au ales să realizeze astfel de obiecte ca și cadou celor dragi, activitatea demonstrându-și utilitatea în planul vieții practice, de după școală. Este emoționant să îi vezi de fiecare dată când se implică într-un proiect de voluntariat că urmăresc reacția beneficiarilor și radiază de bucurie că au reușit să aducă o rază de soare pe chipurile celor pe strada cărora este puțin înnorat. De aceea, suntem încredințați că una dintre formele cele mai concrete și eficiente de punere în aplicare a principiilor unei vieți echilibrate, în armonie cu noi înșine, cu semenii și cu Dumnezeu, este venirea în întâmpinarea nevoilor celuilalt prin acțiuni de voluntariat.

(Elena Rusu este profesoară la Liceul Teoretic Decebal din București)