Zece mii de laboratoare în şcoli din fonduri europene

Data: 27 Mai, 2022

În Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) este trecută suma de 300 de milioane de euro pentru 10.000 de laboratoare de ştiinţe cu care vor fi dotate şcolile, după cum a anunţat ministrul educaţiei Sorin Cîmpeanu, la evenimentul ,,Starea Naţiunii: Nivelul Literaţiei Digitale în România”. Infrastructura va fi dublată şi de o pregătire suplimentară a cadrelor didactice.

Unităţile de învăţământ din preuniversitar pot aplica şi pentru laboratoare de informatică, iar acolo unde acestea există deja, se pot obţine fonduri pentru actualizarea la zi a echipamentelor. „Sunt 10.000 de laboratoare prevăzute în PNRR. Sunt 300 de milioane de euro pentru 10.000 de laboratoare, ceea ce înseamnă o investiţie de 30.000 de euro pe laborator de ştiinţe. Aceste laboratoare nu vor mai fi de biologie, separat de cel de fizică, separat de cel de chimie. Vor fi laboratoare de ştiinţe. Un laborator de ştiinţe presupune un nivel înalt de digitalizare”, a subliniat Sorin Cîmpeanu, citat de Agerpres.

În ceea ce priveşte laboratoarele IT, el a menţionat că, acolo unde acestea există, se vor face actualizări ale echipamentelor: „Sumele sunt modice, ar spune unii, sunt 18.000 de euro plus TVA disponibili pentru orice laborator. Acolo unde nu există, suma este suficientă pentru a avea un minimum de echipamente puse la dispoziţia tuturor elevilor. Mai apoi, pe un alt palier, avem tehnologii avansate, avem realitate virtuală şi realitate augmentată, avem imprimare 3D, avem kituri de robotică în ceea ce denumim Smart lab, în număr de 1.100, înseamnă o medie de circa 25 pe judeţ, cu o valoare ceva mai generoasă, 107.000 de euro plus TVA”.

Tot cu scopul modernizării sălilor de clasă, ministrul a declarat că au fost lansate deja specificaţiile tehnice pentru ceea ce va trebui să se regăsească în fiecare şcoală - table de scris performante în cele peste 80.000 de săli de clasă din întreaga ţară. Un nivel înalt de digitalizare, pe care, spune ministrul, „nu avem voie să nu o achiziţionăm având la dispoziţie resursele”, ar trebui să fie dublat de profesori pregătiţi din perspectiva pedagogiei digitale. În acest sens, sunt necesare cursuri pentru cadrele didactice. Un apel va fi lansat în primul trimestru al anului viitor, când se doreşte formarea unui număr de o sută de mii de profesori. Sorin Cîmpeanu a precizat că în ultimul trimestru din 2024 va trebui să fie derulate formările pentru cele 100.000 de cadre didactice.

Totodată, Ministerul Educaţiei a lansat miercuri, în consultare, şi Ghidul pentru apelul PNRR de 234 de milioane de euro pentru digitalizarea universităţilor, iar în termen de zece zile sunt aşteptate idei de îmbunătăţire a ghidului. Cel puţin 60 de universităţi vor beneficia de proiecte pentru digitalizare, cu valori de aproape 8 milioane de euro. Cu aceşti bani, unităţile de învăţământ superior pot face investiţii în infrastructura digitală precum modernizarea laboratoarelor sau crearea de noi departamente/centre de cercetare sau introducerea de metode inovative digitale predare-învăţare. De asemenea, se pot finanţa programe de obţinere a competenţelor digitale pentru studenţi şi personalul didactic, stagii de pregătire practică. (O. N.)