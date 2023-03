„O societate care nu își ocrotește copiii nu va avea viitor”

Marșul pentru viață 2023, care se va desfășura de hramul Bunei Vestiri, este apogeul activităților dedicate lunii pentru viață, care a cuprins concursuri, ateliere, webinarii, lansări de carte, campanii online, conferințe etc. Dedicate sprijinirii mamelor aflate în criză de sarcină, aceste evenimente doresc „să stimuleze conștientizarea și implicarea participanților și a societății în construirea unui viitor pro-viață”, ne-a spus Teodora Diana Paul, președintele Asociației „Studenți pentru viață”.

Teodora Diana Paul, de ce ați ales martie pentru evenimentele dedicate lunii pentru viață?

Începând din 2014, marșul pentru viață se organizează în preajma hramului Bunei Vestiri, iar pe tot parcursul lunii martie în multe localități din România și Republica Moldova se desfășoară activități pro-viață în mai multe domenii: educație, cultură, asistență socială, sport etc. Ne dorim ca prin aceste activități cât mai mulți oameni să conștientizeze că viața este valoroasă și e necesar să fie protejată, iar femeile însărcinate și mamele au nevoie de dragostea și sprijinul nostru. Buna Vestire este o sărbătoare a vieții în tot spațiul creștin. Este un exemplu minunat, care ne arată binecuvântarea pe care o aduce un copil în lume, ce înseamnă o situație dificilă pentru o mamă și ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Totodată, Buna Vestire este un exemplu despre cum lucrurile merg spre bine când oamenii fac și ei binele.

Ce activități ați programat pentru această lună pro-viață?

Calendarul activităților organizate de Asociația „Studenți pentru viață” București, Asociația „România pentru viață”, Asociația „Spune-mi o poveste pentru suflet” și Centrele ROUA include multe evenimente. Aș putea spune că în fiecare zi a acestei luni avem câte o activitate sau chiar mai multe în aceeași zi, unele se desfășoară online, iar altele în format fizic. Am inițiat concursuri de creație pentru adolescenți și tineri, cum ar fi „Mama este începutul vieții, noi suntem continuarea ei”, webinarii, lansări de carte, campanii online, atelier de povești și de formare pentru povestitori pro-viață, proiecție de film, întâlnirea mamelor de la Centrele ROUA. Importantă este și Conferința Națională a Centrelor de Sprijin pentru Femeile Însărcinate, Ediția a VII-a/Primăvară 2023, care se desfășoară online, cu tema: „Intervenția în echipa multidisciplinară în sprijinirea femeilor însărcinate: manager de caz, asistent social, psiholog, psihoterapeut, coach”. Avem și lansare de carte pro-viață - „Pițigoiul” de Veronica Iani și dr. Eliza-Maria Cloțea, la Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu”. Cu o săptămână înainte de marșul pentru viață am organizat Crosul pentru viață, eveniment caritabil cu scopul de a promova viața prin alergare. Și sigur, evenimentul cel mai important este Marșul pentru viață 2023 - „Viitorul este pro-viață”, care se desfășoară sâmbătă, 25 martie, la ora 12, pe traseul Parcul Unirii - Parcul Tineretului. Marșul se va încheia cu concertul „Live for life”, susținut de Iustina Irimia Cenușă.

Vorbiți-ne, vă rog, despre organizatorii acestor activități.

În București, Marșul pentru viață este organizat de Asociația „Studenți pentru viață” București și Asociația „România pentru viață”. În celelalte localități din România și Republica Moldova, în activitățile pro-viață și Marșul pentru viață sunt implicați organizatori locali independenți: grupuri de tineri, asociații, parohii, instituții sociale.

„Fiecare poate face ceva pentru a sprijini viața”

Ați cooptat și personalități din lumea socială, culturală și religioasă cu care să colaborați pentru aceste evenimente?

Fiecare poate face ceva pentru a sprijini viața, indiferent de locul în care se află. Fiecare are darurile și capacitățile sale, pe care le poate pune în slujba semenilor. Pentru a dezvolta cultura pro-viață în societate, pentru a exista o schimbare în inimile oamenilor, este nevoie de cât mai multe persoane care să transmită acest mesaj mai departe, de femei și bărbați care să spună mărturiile lor, întrucât mulți dintre cei pe care îi apreciem, îi respectăm și au avut un rol important în viețile noastre au fost pe punctul de a nu se naște.

Cine sunt voluntarii care vă ajută?

Voluntarii care se implică în organizarea activităților pro-viață și a Marșului pentru viață din București sunt studenți și tineri cu diferite specializări, care aleg să-și folosească timpul pentru a face bine. O parte dintre acești voluntari au deja experiența voluntariatului în asociații de tineret, care fac proiecte și activități formatoare pentru studenți: Asociația „Studenți pentru viață”, Asociația Studenților Teologi Ortodocși, ASCOR București, Tineri în Acțiune.

„Sprijinul poate salva vieți”

Ce noutăți aveți față de anii anteriori?

Cea mai frumoasă noutate este reprezentată de mamele care vin la marș împreună cu copiii lor, care s-au născut datorită sprijinului primit. Probabil chiar în timpul în care avem această discuție multe femei află vestea că sunt însărcinate, altele sunt în cumpănă, altele au născut, iar altele trăiesc durerea și regretul copiilor a căror viață a fost oprită prin avort. Pentru fiecare dintre ele putem și suntem chemați să facem ceva, iar nevoia de sprijin există acum. E ca într-o misiune de salvare, ca într-o situație de urgență în care timpul contează, iar sprijinul poate salva vieți.

În ce constă marșul pentru viață? Cine participă? În ce localități?

Marșul pentru viață este un mod de a ne arăta dragostea și solidaritatea pentru femei însărcinate și mame, de a le arăta că nu sunt singure. În 25 martie 2023, zeci de mii de români spun „Da” vieții la Marșul pentru viață 2023 - „Viitorul este pro-viață”, iar pe tot parcursul anului mulți dintre ei se implică concret pentru a fi alături de femei în­săr­cinate, de mame și de copii. Activitățile din Luna pentru viață 2023 - „Viitorul este pro-viață” se desfășoară în sute de localități din România și Republica Moldova. Mulți dintre cei care participă la ele sunt tineri. De exemplu, anul trecut aproape 75% dintre participanții la Marșul pentru viață din București au fost tineri.

„Viitorul este pro-viață”

Care este mesajul pe care doriți să-l transmiteți prin aceste activități?

Tema Marșului pentru viață din România și din Republica Moldova, în anul 2023, este „Viitorul este pro-viață”. Această temă își propune să stimuleze conștientizarea și implicarea participanților și a societății în construirea unui viitor pro-viață - acel viitor în care fiecare femeie însărcinată aflată în dificultate va fi sprijinită pentru a-și naște copilul și în care viața fiecărui copil născut și nenăscut va fi valorizată la demnitatea ei deplină, indiferent de vârstă sau de starea de sănătate, indiferent dacă e băiat sau fată.

Marșul pentru viață este dedicat prețuirii și ocrotirii vieții copiilor, încă din momentul concepției. Scopul acestuia este creșterea gradului de conștientizare a societății cu privire la umanitatea deplină a copiilor ­ne­născuți și la necesitatea de a sprijini femeile care se confruntă cu greutăți în perioada sarcinii, pentru ca ele să-și poată naște copiii cu încredere și în siguranță. O societate care nu își ocrotește copiii nu va avea viitor.