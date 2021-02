POEZIE: Lili Goga

Data: 24 Feb, 2021

Atâta venin

atâta venin băurăm aseară, că tot aglutinând,

descoperirăm ființa primară

ce, împărțită între est şi vest,

a lăsat în palme o pulbere fină,

un rest

păstrând gustul păcatului rebel

săvârşit dintru începuturi de Cain

asupra lui Abel...

Nici n-am văzut ce lumină era,

iar clefăind din dinți, hălci însângerate,

smulse din mine, soarelui i se prelingeau

pe bărbie în dâre fierbinți.



Cald

Am deschis uşa şi am plecat.

Ajuns la destinație, am deschis altă uşă,

iar apoi am închis-o (bine!)

- intrasem adânc în mine...

Şi-ncă mă mai miram de toate

câte le vedeam ca prin geam,

ca prin irisul care-nflorise cu o seară-nainte şi,

deşi nu era lumină, era cald.

Atât de cald,

de parcă soarele meu muritor

citise în Sfânta Scriptură

că, afară, toate bătăliile fuseseră pierdute

de la bun început.