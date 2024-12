POEZIE: Theodor Damian

Data: 18 Decembrie 2024

Profesor emerit de Filosofie şi Etică la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Metropolitan College of New York. Doctor în teologie - Fordham University, New York, 1993, doctor în teologie - Universitatea din București, 1999. Este preşedinte al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi al Cenaclului literar „M. Eminescu” din New York; director al revistei de cultură şi spiritualitate românească Lumină Lină/Gracious Light, New York; preşedinte al Filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România; ziarist, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România; membru în peste 20 de colegii de redacţie de reviste literare şi academice din România şi SUA, precum şi în numeroase asociaţii naţionale (România, USA) şi internaţionale.

A publicat mai multe volume în domeniile teologie şi etică, critică literară, poezie şi comentariu literar, numeroase studii, eseuri, recenzii, articole în cărți, ziare și reviste academice și literare de prestigiu din România și din străinătate. A participat și prezentat comunicări științifice la un mare număr de congrese naţionale şi internaționale. A primit numeroase premii şi distincţii pentru activitatea sa la nivel teologic, literar, cultural în general.

ORB, AŞA SCRIU

Scriu din inima scrisului

de-acolo de unde vine

Cuvântul

e-atâta lumină acolo

că nu se vede nimic

ştiu că nu ştiu

mi se strigă

de către cei cu şase aripi

păstrători ai tainei

ca Nathanael

cel fără de şiretlic

repet cuvântul

parcă-l ştiu şi parcă nu

se pare că l-am auzit

dar nu şi înţeles

acum văd ce înseamnă

diferenţa

între a fi cu adevărat

şi a te crede ales

Scriu ca un semn de comuniune

când aşez cuvintele pe hârtie

nu sunt singur

am literele, spaţiul, vocalele

adâncul

la nevoie

paharnicul ce umple pocalele

te am pe tine care citeşti

chiar dacă niciodată

nu-ţi va cădea

această carte

în mâini

poate îţi va cădea din mâini

de la primul poem

de obicei acela orbeşte

şi apoi

dacă citeşti

aşa citeşti

orb

ca şi mine când scriu

în veacul acesta

irosit

şi pustiu

Orb

aşa scriu

ca o prăpastie

infinită

şuvoiul de lumină îl sorb

când îl simt lângă mine

cum mă umple şi mă doare

ca atunci când vântul pustiei

îmi smulge capacul

sicriului

în care călătoresc

spre soare-răsare



NE TREBUIE O EGIPTEANCĂ

Ne trebuie o Egipteancă

fiecăruia

aşa cum îi trebuie

călătorului

un semnal de plecare

un semnal sau poate

o stea

ce ştie un singur drum

acela spre Betleemul Iudeii

locul unde cade cerul

pe pământ

de înfloresc

fără să fi fost semănaţi

stânjeneii

Ne trebuie o Marie

o Egipteancă la fiecare

să ne conducă

din partea în care-am murit

în partea unde

nu se mai moare



UN ALT PUSTIU

Şi oul este un eon

e o peşteră în adâncul lui

care serveşte drept bastion

e peştera-cer

de unde se porneşte

călătoria spre Domnul

din slavă în slavă

şi din mister în mister

Am plecat din casa

tatălui meu

ca o aşchie ce sare

departe de trunchi

împotriva poruncii

ca atunci când Irod

a trimis soldaţii

să extermine pruncii

ca o aşchie ce sare

departe de trunchi

în jos

tot mai mult

mereu

credeam că merg înainte

dar mergeam înapoi

tot mai greu

Vai mie mi-am spus

când era

prea târziu

când m-am trezit deodată

singur

şi în pustiu

dar nu acela

al Mariei Egipteanca

ci în altul

un deşert de pripas

ca cel al lui Baudelaire

unde în fiecare zi

cobori spre infern

cu un pas

iar deasupra

nu mai este înaltul

nu mai este tărie

cad ca beat

nu mai ştiu ce a fost

şi ce va să mai fie

Casa tatălui meu

e dintr-un alt vis

nu acela în care cazi

ci acela

din care

încă nu te-ai desprins



GURA PEŞTERII

Câteodată

vezi o stea

şi-ţi imaginezi

c-ai cutreierat-o

trăieşti din închipuire

ca pe furate

crezând că stelele

sub zodia cărora ai trăit

îţi sunt cumva

ţie îndatorate

Steaua e peştera

în care te nevoieşti

în pustie

e stupul tău de albine

intri în el

şi nu păţeşti nimic

ca atunci când pui foc

în cuvânt

şi arde

dar nu pe tine

Priveşti gura peşterii

prea mult

până se lipeşte ochiul

de ea

şi-l scapi înăuntru

nu se mai poate ca cineva

să-l desferece

ca şi cum uşa din faţa ta

este pentru o singură trecere



SFIALĂ

Am căzut din cer

direct în peşteri

de atunci umblăm

întru întuneric

purtăm peştera în noi

de acolo ni se trag reumatismul,

artrozele

bolile de vedere, de inimă

şi toate anchilozele.

Întunericul este

lumina noastră

în timp ce adevărata lumină

ne taie la oase

ne soate stânjeneii din rădăcină

Trebuie să deschidem o secţie

de chirurgie existenţială

avem nevoie de un doctor serios

şi de o mare sfială.



REFUGIU

Ne ascundem în viaţă

ca iubirea în început

ca timpul în clipă

fecundând veşnicia

ca necunoscutul în cunoscut

Nici n-am observat

că moartea

s-a refugiat într-o zbatere

de aripă

tăind deşertul să prindă

Steaua Egiptului

pe Maria

Ieşirea din viaţă

ca intrarea-n iubire

ne găsim locul

ca litera reaşezată-n cuvânt

bătând la poarta inimii noastre

iară şi iară

aşa cum bat clopotele

la Maria Eich

pentru slujba de seară