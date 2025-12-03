POEZIE: Ioniță Apostolache

Data: 03 Decembrie 2025

NECUVÂNTARE

Și tare-aș vrea să reînvăț să tac,

E cel mai simplu lucru pe pământ,

Dar, undeva, în suflet se prefac

Cuvintele în paloșe de lut.

Și bine ar fi să nu mai zic nimic

În lumea asta plină de amar,

Ca să învăț acum cât sunt de mic

În ochii seci de lacrimă și har.

Și bine ar fi să nu mai pot vorbi

Despre ce simt și despre ce doresc,

Să pun la gură lanțuri din fâșii

Oprobriului de tot ce-i omenesc.

Și, totuși, într-o lume de păcat,

Voi căuta să fiu același eu,

Sperând ca prin tăcere să-mi prefac

Cuvântul mut în veșnicul trofeu.



ÎNCREDINȚARE

Prea obosiți să spunem că ne doare

Și prea grăbiți să ne mișcăm cu gândul,

Să trecem dincolo de disperare,

În locul unde se petrece cântul.

Tot mai păstrăm o umbră de credință,

Să ne aline lacrimile grele,

Împărtășind în suflet năzuință,

La ceasul trist al vremurilor rele!

Cu tot ce mai trăim pe la răscruce,

Cu răstigniri și învieri din moarte,

Mai suntem încă mântuiți prin Cruce

Și mai avem iubire, și se poate!

Și dincolo de orice încercare,

Nu vom păstra firescul iluzoriu,

Căci peste orice fel de disperare,

Există-un barometru tranzitoriu.

În lumea asta plină de suspine,

Tot mai avem o rază de speranță,

Să mă ridic și să pornesc la Tine,

Iubirea mea, în gaj de toleranță!

Mai vine, totuși, dragostea, mai vine,

Trecând peste dureri, gonind minciuna

Și cât există lacrimi și suspine,

Ea e mai dragoste ca-ntotdeauna!