POEZIE: Mircea Teculescu 

Data: 17 Decembrie 2025

UMBRA

plecând de la trupul Tău -

umbra dragostei

o umbră pe care

o pot recunoaște

atunci când stă

cu braţele desfăcute

într-un curcubeu

fără de margini



UITE ÎNGERII

uite îngerii cum planează,

sori peste munţii de sare,

în curând or să se pogoare

pe-o ceratică, albă rază;

uite îngerii cum vin

deși ochii deloc nu-i văd,

se adună pașnic norod

luminând cerul senin;

uite îngerii cum păzesc

trupul Tău răstignit în mine,

glasul lor Îţi aparţine

umbre-cuţite îi lovesc;

uite îngerii cum ard

în pereţi de biserici visate,

par făclii puse aproape

pentru toţi cei care cad.

EMOTICON

atât de prizonieri

în libertatea noastră

lipsită de vedere

căci dinlăuntru

pornește privirea

care știe că

totul în jur este iluzie

chiar și trupul

ce clipă de clipă se schimbă

o aparenţă

cum dealurile și câmpia

încărunţesc iarna

și apoi se răcesc de tot

atât de prizonieri

Doamne

când aparţinem

doar libertăţii noastre

lipsite de vedere

ÎNDEMN

ghemuit în viaţa asta mică

privești la păsări

aerul lor locuiește deasupra

minunate secunde cu aripi ce-ţi spun

ai grijă

iar nu mori cum trebuie

dacă nu faci nimic

ești nimic

roagă-te roagă-te

ceasul automatic își rotește limbile

cât timp mâna ta se mișcă

cât timp te mângâie mâna lui Dumnezeu

fii ce trebuie

în timp ce privești

o frumuseţe de vis

ecranul telefonului tău mobil

care tocmai se stinge

CUM NESFÂRȘITE,

COLORATE VALURI

cele mai frumoase poezii

le scrie Dumnezeu,

cu degetul Său arătător,

de care se ating

cum nesfârșite, colorate valuri,

gândurile celor care ne nasc,

speranţele celor ce ne iubesc.

