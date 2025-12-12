Gabriel Boholț - tradițiile și imaginea de artă 

Gabriel Boholț, unul dintre cei mai cunoscuți fotoreporteri din presa românească, este autorul expoziției de fotografie „Redescoperă tradițiile românești”, găzduită în Foaierul Sălii de Plen a Senatului României până în 18 decembrie. Tot în aceste zile, artistul a primit Medalia de aur și placheta „Carol Popp de Szathmari” în cadrul Concursului Internațio­nal „Tra­diții și modernitate în agricultura românească”, desfă­șurat în Maramureș. Iată două motive care ne îndreptățesc să-i conturăm un portret din cuvinte celui care reușește să creeze portrete atât de expresive cu aparatul de fotografiat.

Născut la 29 septembrie 1967 la Turda, județul Cluj, Gabriel Boholț a absolvit Facultatea de Arte a Universităţii „Hyperion” Bucureşti, Secţia Regie film şi TV, și a fost angajat ca fotoreporter în redacțiile unor prestigioase publicații românești: „Evenimentul zilei”, „Jurnalul Național”, „Realitatea Românească”, „Averea”. A colaborat la revistele „Femeia”, „Privirea”, „Bravo”, „București Match”, „Liceenii” etc.

În fotografie, a abordat toate genurile, de la portret la peisaj, de la fotografie de eveniment la fotografii în scop publicitar, dovedind, dincolo de realul talent, o mare flexibilitate și disponibilitate în schimbarea registrului. Ca fotoreporter, a avut șansa de a face fotografii de referință din timpul Revoluției din 1989, dar și din zonele internaționale de conflit, precum Tiraspol, Dubăsari, Muntenegru-Podgorica, Kosovo și Kurdistan-Turcia. A imortalizat diverse fapte social-politice, precum revolte și proteste, dar și mari competiții sportive și evenimente culturale. A participat cu lucrări la zeci de expoziţii colective de artă fotografică și personale în România, Bulgaria, Belgia, Ungaria, Germania şi Spania, fiind de multe ori premiat. Două dintre aceste distincții sunt: Marele premiu al Salonului Internaţional de Umor în Artă, Bulgaria (cu participarea a 156 de ţări), 2007, și Premiul I şi Medalia de aur a Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România la concursul fotografic „EVA XX”, desfăşurat la Slatina, 2012. A realizat mai multe filme documentare, fiind pasionat de tema tradițiilor românești.