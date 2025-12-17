Data: 23 Decembrie 2025

† Ioachim

Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului

CÂNT DE CRĂCIUN



În amurg de seară, când cerul s-aprinde,

Îngerii din ceruri vin să ne colinde,

Oamenii i-ascultă, nu doarme niciunul,

Sunt cu toții veseli, c-a venit Crăciunul.



Pruncii puși în leagăn, deși nu cuvântă,

Colinda din ceruri cu îngerii cântă.

Slava cea cerească inundă pământul,

Iar în orice casă Se naște Cuvântul.



Mama pregătește scutece din pâine,

Tata sfarmă-n piuă cânepă și grâne,

Copiii își lasă lunga lor hârjoană,

Când preotul vine cu sfânta icoană.



Cântă împreună imnul sfânt de praznic

Și simt cum un înger le rămâne paznic.

Plăvanii puternici, mieii și asinii

Simt și ei, din staul, că e Casa Pâinii.



Pe când toți sătenii merg la Liturghie,

Văzduhul se umple cu fum de tămâie.

Împăcați cu toții și-mbrăcați frumos,

Gustă din potirul Pruncului-Hristos.



Se întorc acasă veseli și cucernici

Lui Iisus dând slavă că i-a făcut vrednici.

S-așază la masă cu toți împreună,

Casa lor e plină doar de voie bună.



Vin copii cu steaua și-s primiți în casă,

După ce colindă sunt poftiți la masă,

Li se pun în traistă daruri diferite,

Că Hristos e Darul lumii infinite.



Îți mulțumim, Doamne, Cel ce ne-ai creat,

Că ne-ai smuls din mâna celui necurat,

Intră-ne în templu pentru a Te naște

Și-n inimi curate, Tu Te recunoaște!

Ignatie Grecu

COLIND

Povățuiți de o stea

Cu lucire aparte,

Magii au pornit

Din țări de departe.

Din Persia veche

Cu daruri ei vin

Și cad la picioare

Pruncului divin.

Steaua trimite

Raze întruna

Sărutând sfioasă

Maicii dulci mâna.

Păstorii cu fluiere

Înalță cântare

Veghind lângă turme

În noaptea cea mare.

Îngerii vestesc

Păstorilor: Iată,

În peștera din Betleem

Prunc nou Se arată.

Dumnezeu Cel Care

Ține, acum deși mic,

Întreg Universul

Zidit din nimic.

Dumnezeu Cuvântul

Cel adevărat,

Din mare iubire

Pentru noi S-a-ntrupat.

Așadar, se cuvine,

Fără zăbavă,

Toți într-un glas

Să-I cântăm: Slavă!...



Cezar Haiura

CRĂCIUN SUB PLOI

Cad picuri ca enigme peste noi,

zăpezile-s o vagă amintire,

Iisus Se naște-n zloată și noroi,

nedumerit că nu mai e iubire.

Am devorat-o simplu și concis

cu egoism și euri consumiste,

în piept stă singuratic și deschis

un gol imens cu marginile triste.

Nu tresărim la iesle, nici la boi,

magia vieții-i toată explicată,

un șir de zero-unu pentru noi

e Paște, și Crăciun, și lumea toată.

Se naște Pruncul, unde e iubirea?...

Puhoi de lacrimi cerul răscolește,

din ochii triști și-a prăvălit mâhnirea

o întrebare ce nu contenește.

Ne plouă cerul cu a sa iertare

plângând, Stăpânul caută ce-a adus,

unde-i iubirea, dragostea cea mare

ce s-a născut odată cu Iisus?

MARELE ABSENT

Se umple universul de beteală,

Toți renii-s dezhămați, umblând hai-hui,

Sărbătorim fără de socoteală,

Iisus nu-I invitat la ziua Lui.

Cu roșii moș-crăciuni pavăm istorii,

Cu globuri, ciocolată, staniol,

Hristos, motivul clar al sărbătorii,

Stă umilit, atemporal și gol.

Așteaptă cumințel o-mbrățișare,

Un „La mulți ani!” timid sau complezent,

Noi, robii, L-am exclus din sărbă­toare

Pe Împărat, pe Marele Absent.

Sfios privește lumea ce povară

A ridicat cândva din cârca lor!

Noi L-am uitat, Născutul din Fecioa­ră

Ne tot iubește blând și răbdător.

Hristos împarte zâmbete și șoapte,

Dansează orb cohorta de cheflii,

Iertarea Lui se cerne lin prin noapte:

„La anul poate își vor aminti...”

RĂSĂRIT

E de ajuns că ești în viața noastră,

Că ai venit când nu Te cunoșteam,

Să ne arăți că florile din glastră

Ne-au înflorit, deși nu meritam.

E minunat că nu mai suntem singuri

În drumul nostru brut și neatent,

Urcușul greu prin arșiţă și friguri

Și-a izbăvit parcursul contondent.

În fiecare zi câte-o făclie

Ne traversează sufletul discret,

Noi suntem orbi și vrem minuni o mie,

Vizibil ancorate în concret.

Suficient că soarele își suie

Buchetul de fotoni din Răsărit,

Vin magi cu aur, smirnă și tămâie,

Rătăcitori, de stea călăuziți.

Nu trebuia să ne absolvi de vină,

Să potolești cum știi al lumii dor,

E de ajuns că Te-ai născut, Lumină,

Avem un sens, avem Mântuitor!



Pr. Cristian Alexandru

COLIND

Pe geamul ferestrei observ cum se scurg

Lacrimile iernii albastre...

Da, este frig! Dar nu mă opresc din colind

Și plâng de bucurie. Ce roșu e ­focul!

Și tata prin casă parcă e Moș ­Crăciun

Și nu mă pot opri să colind!

Nici iarna nu stă, nu știe de ­odihnă,

Că tot își împinge ­

troienile-ncoace,

Ce albastru e gerul, nu iartă ­

nimic,

Iar eu continuu colind, tot colind!



Nela Ene

PRECUM ÎN CER AȘA ȘI PE PĂMÂNT

Venisem la întâlnirea cu Tine

fără să-mi pese ce port pe umeri

de trei ori se lepădase de mine

haina grea a zilei de vineri

Tu erai pretutindeni și Te-am găsit

eu parcă veneam ca și când

mă știai ca pe oricare fir de nisip

pe care marea-l mângâie blând

N-aveam nimic să-Ți cer căci dintr-odată

darul Tău se preschimba-n Cuvânt

de-atunci eu sunt atâta de bogată

precum în cer așa și pe pământ...