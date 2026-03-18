POEZIE: Evelyne Maria Croitoru

Data: 18 Martie 2026

DORINŢE

Să mă urmezi

i-a spus copilul soarelui

şi soarele l-a urmat.



Să mă ridici

i-a spus tânărul muntelui

şi muntele l-a ridicat

neîncetat.



Să mă odihneşti

i-a spus omul

nopţii ce abia se zărea.



Bine, i-a răspuns noaptea,

dar soarele te însoţeşte

pe culmi neîncetat,

nu-i vreme de-odihnă,

mai ai de urcat...



De-ajuns.

Ce-am văzut e de-ajuns

să-mi alunge voinţa.

ce-am urcat, ce-am trăit

îmi îneacă dorinţa.



Nu mai pot să îndur

nechezatul diurn.

Vreau lumina s-o sting.

Să fiu singur în turn.



Vreau cu noaptea

pe oase în tăcere să scriu

şi să-ntâmpin copilul,

cel cu soarele viu.



PROMISIUNE

De un timp

din disperare

reinventez viaţa de ieri.

fără glezna încătuşată

şi cât mai departe

de tăcerile albe.



Din cioburi roşii

din ceasuri oprite

de spaima

sertarelor morţii,

Doamne,

ce viaţă voi risipi

în fiecare

dimineaţă!



UNDE-I LIMANUL

M-ascund

în celula de cuvinte.

Temnicer tăcut,

omul de tinichea

mă strânge.



Dezlegarea e-n

aerul din lesă.



Unde-i limanul?

RAFTUL DE SUS

Bucuriile s-au risipit

precum malul rupt

al iluziilor.



Timpul aşează frumuseţea

pe raftul de sus

lăsând surâsul orfan.



Scăldate-s zilele

în sângeriul amurg

al spaimei.



Doar stelele

topind singurătatea

împerechează

morţii şi viii

cu neliniştea urbei.

ORAŞUL APLECAT ÎNTR-O PARTE

Oraşul

aplecat într-o parte

asmute vulturii ochilor fără

lumină.

Caută prada

în carnea străzilor,

sporeşte urletul lunii pleşuve,

curge-n cenuşa sufletului coji

de vise.

Oraşul aplecat într-o parte

arendează nebunia clopotelor.

La Universitate e linişte.

Spiru Haret caută-n asfalt,

un mâine,

un dincolo,

un poate...

Sprijin pentru oraşul aplecat

într-o parte.

Ceva, să trezească

adâncul, izvorul oraşului,

aplecat primejdios, într-o

parte.

