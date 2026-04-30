Icoane O Marie și-o Ioană Vindecare-mi sunt și rană. Împărțit sunt pe din două Ca să-mi fie amândouă Mamele ce mă născură Fără ochi și fără gură Înadins să nu știu care E cea mică
POEZIE: Simona Gemeneanu
Identitate
Cine sunt eu?
Floare purtată de vânt...
Cine sunt eu?
Inimă în formă de țară...
Dacă ți-aș spune adevărul,
Navele s-ar opri în strâmtoare...
Viața e mai mare decât
cântecul unui colibri.
Dorință
Arbori în cer,
Inimi și flori.
Mi-e dor de rouă,
Desculț prin iarbă
Alerg spre viitor,
Vântul încă bate
Și mă trage înapoi.
Lumini și umbre
Dacă m-aș opri din drum,
Te-aș găsi exact în același loc -
Reflexie pe cer -
Viața noastră ar fi
În formă de curcubeu.
Dacă ar fi să îți spun
Ce mult te iubesc,
Timpul s-ar opri din cânt,
Până când mi-ai spune în cor:
„Te iubesc!”
Carusel
Dacă viața ar fi un carusel,
Aș uita de mine.
Îngeri coborâți din cer
Au refăcut povestea stricată...
Piese de puzzle într-un borcan
Le trag una câte una...
Caruselul începe să se învârtă!
Luptă
Razboinic sunt azi,
Cu inima spartă...
Am pornit la luptă
Cu mâinile la spate.
Vorbele curg,
Simțurile cresc,
Cu cine mă lupt?
De-aș ști cine sunt eu...
Oceanul dintre noi
Zgomotul pașilor prin frunzele căzute...
Sunt un personaj dintr-un film polițist...
Ce crimă am comis? Ce s-a întâmplat cu noi?
Destinul un tsunami a declanșat,
Mi-e dor de timpul dat înapoi.
Abandon
Astă seară clopotele au bătut,
Pentru prima oară le-am auzit.
În adâncuri, tristețea m-a copleșit:
Cine ești tu? – am strigat.
În decenii, m-am cufundat
Și singur m-am avansat,
Copilul din mine l-am abandonat.
Regăsire
Drumeag am fost
Pe cărări întortocheate,
Lampa adevărului
S-a pierdut demult,
Ciocoii au furat-o
Pe suflete călcând.