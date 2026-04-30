POEZIE: Simona Gemeneanu

Data: 14 Mai 2026

Identitate

Cine sunt eu?

Floare purtată de vânt...

Cine sunt eu?

Inimă în formă de țară...

Dacă ți-aș spune adevărul,

Navele s-ar opri în strâmtoare...

Viața e mai mare decât

cântecul unui colibri.



Dorință

Arbori în cer,

Inimi și flori.

Mi-e dor de rouă,

Desculț prin iarbă

Alerg spre viitor,

Vântul încă bate

Și mă trage înapoi.



Lumini și umbre

Dacă m-aș opri din drum,

Te-aș găsi exact în același loc -

Reflexie pe cer -

Viața noastră ar fi

În formă de curcubeu.

Dacă ar fi să îți spun

Ce mult te iubesc,

Timpul s-ar opri din cânt,

Până când mi-ai spune în cor:

„Te iubesc!”

Carusel

Dacă viața ar fi un carusel,

Aș uita de mine.

Îngeri coborâți din cer

Au refăcut povestea stricată...

Piese de puzzle într-un borcan

Le trag una câte una...

Caruselul începe să se învârtă!



Luptă

Razboinic sunt azi,

Cu inima spartă...

Am pornit la luptă

Cu mâinile la spate.

Vorbele curg,

Simțurile cresc,

Cu cine mă lupt?

De-aș ști cine sunt eu...



Oceanul dintre noi

Zgomotul pașilor prin frunzele căzute...

Sunt un personaj dintr-un film polițist...

Ce crimă am comis? Ce s-a întâmplat cu noi?

Destinul un tsunami a declanșat,

Mi-e dor de timpul dat înapoi.



Abandon

Astă seară clopotele au bătut,

Pentru prima oară le-am auzit.

În adâncuri, tristețea m-a copleșit:

Cine ești tu? – am strigat.

În decenii, m-am cufundat

Și singur m-am avansat,

Copilul din mine l-am abandonat.



Regăsire

Drumeag am fost

Pe cărări întortocheate,

Lampa adevărului

S-a pierdut demult,

Ciocoii au furat-o

Pe suflete călcând.