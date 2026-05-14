Tineri poeți creștini în competiția „Light of Life/Lumina vieții”
În perioada 20-21 mai, la Suceava, au avut loc manifestări literare prilejuite de premierea câștigătorilor celei de-a patra ediții a Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără „Light of Life” („Lumina vieții”). Ziua de 20 mai, începând cu ora 16:30, a fost dedicată unei dezbateri pe tema poeziei religioase, în aula Colegiului Național „Petru Rareș”, acolo unde scriitorii Adrian Alui Gheorghe și Daniela Șontică au răspuns întrebărilor adresate de scriitorul Vlad Sibechi și eleva-poetă Adela Șulea.
Dezbatere despre poezia religioasă
Publicul a fost format din elevi și profesori ai colegiului, iubitori ai poeziei și, desigur, tinerii premiați ai concursului, veniți din toate colțurile țării împreună cu părinții sau prietenii pentru a se bucura de moment. A fost prezent și părintele Viorel Ioan Vârlan, parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, implicat an de an în organizare. Profesorul și poetul Gheorghe Cîrstian, inițiatorul consursului, a vorbit despre bucuria de a fi primit atât de multe grupaje de poezie cu specific creștin de la tineri. Au urmat câteva momente emoționante în care, la finalul dezbaterii, Adrian Alui Gheorghe și Daniela Șontică au recitat din propriile poeme, după care și tinerii premiați au fost invitați să citească un poem. Seara s-a încheiat cu o vizită de suflet la Mănăstirea Dragomirna, unde monahia stavroforă Maria Magdalena Gherghina, stareța așezământului ctitorit de mitropolitul cărturar Anastasie Crimca, le-a vorbit pelerinilor despre istoria, arhitectura și comorile de artă eclesiastică ale vechii biserici.
Proiect unic în țară
Festivitatea de premiere a concursului organizat de Parohia „Nașterea Maicii Domnului”, Fundația „In Memoriam” și Casa de Poezie „Light of Ink” din cadrul Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava s-a desfășurat într-o zi cu profundă încărcătură spirituală, praznicul împărătesc al Înălțării Domnului, sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena și Ziua Eroilor, reunind în biserică laureați, membri ai juriului, profesori, părinți și iubitori ai poeziei religioase veniți din întreaga țară.
Pr. Viorel Ioan Vârlan, parohul bisericii și directorul Fundației „In Memoriam” a subliniat: „Ne bucurăm că în această sfântă zi de sărbătoare avem premierea la a patra ediție a Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără «Light of Life», un eveniment, după cum știu eu, unic în țara noastră.”
58 de participanți
La ediția din acest an au participat 58 de tineri din întreaga țară, cu vârsta de până la 26 de ani, fiecare concurent înscriind grupaje de poezie religioasă.
Din juriu au făcut parte: Adrian Alui Gheorghe - poet, publicist și editor, președintele juriului; Daniela Ceredeev - profesor MERITO și promotoare culturală; Daniela Șontică - poetă, eseistă și jurnalistă; Dumitru Crudu - poet și cronicar literar; Emil Munteanu - profesor MERITO, publicist și editor; Vlad Sibechi - profesor și cronicar literar.
Au fost acordate următoarele premii: Marele Premiu „Light of Life”, în valoare de 1.500 de lei - Vasile Gheorghițoaia (18 ani, Gorj); Premiul I, în valoare de 1.000 de lei - Lavinia-Bianca Irimescu (23 de ani, Botoșani); Premiul al II-lea, în valoare de 750 de lei - Ana Ciobanu (18 ani, Bistrița); Premiul al III-lea, în valoare de 500 de lei - Corina Anamaria Constantin (19 ani, Tulcea); Premiul special „Ier. Nectarie Chiriță”, în valoare de 750 de lei - Vlad Minea (26 de ani, Brașov); Premiul special „Autor din Bucovina”, în valoare de 500 de lei - Ema Dănilă (18 ani, Dumbrăveni, județul Suceava). Premile au fost oferite cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, tinerii primind un pachet cu cărți duhovnicești din partea organizatorilor.
„Pentru mine, poezia este viață”
Câștigătorul Marelui Premiu, Vasile Gheorghițoaia, elev al Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu, a vorbit despre începuturile pasiunii sale pentru poezie și despre rolul pe care profesorii și familia l-au avut în formarea sa: „Încă din perioada în care visam cu ochii deschiși copilăria am avut o anumită pasiune pentru poezie. Această pasiune a fost aprofundată în manieră elocventă de profesoara mea de limba și literatura română, doamna Florentina Stănciulescu, care a clădit în mine ideea aceasta de creație.” Câștigătoarea Premiului I, Lavinia-Bianca Irimescu, masterandă a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, originară din Botoșani, a evidențiat atmosfera de comuniune și experiențele culturale oferite participanților: „A fost o experiență minunată. Ieri s-au întâmplat lucruri minunate. Am vizitat Mănăstirea Dragomirna și, alături de maica stareță, am aflat multe lucruri care ne-au ajutat să ne împrospătăm memoria.” Ana Ciobanu, câștigătoarea Premiului al II-lea, elevă din Bistrița, a subliniat importanța organizării unor astfel de manifestări culturale dedicate poeziei și tinerilor: „Mă bucur foarte mult că se mai țin astfel de evenimente despre poezie, pentru că merită mult mai mult. Chiar dacă astăzi nu se mai pune atât de mult accent pe cultură, există nuclee care dau o pată de culoare vieții.” Corina Anamaria Constantin, laureata Premiului al III-lea, a mărturisit emoția de a se afla printre câștigătorii concursului: „Pentru mine poezia este viață, este tot ce mă reprezintă. Ca să mă cunoașteți pe mine, mai întâi trebuie să-mi citiți poezia, apoi pe mine.” La rândul său, Vlad Minea, cel care a obținut Premiul special „Ieromonah Nectarie Chiriță”, a mărturisit că poezia sa explorează relația omului cu Dumnezeu din perspective diverse și profunde: „Poezia mea are această latură spirituală care tratează și explorează relația cu divinitatea din unghiuri multiple.” Ema Dănilă, câștigătoarea Premiului special „Autor din Bucovina”, elevă a Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni, a vorbit despre bucuria de a reprezenta județul Suceava în cadrul competiției: „Mă simt onorată să fiu singura persoană din Suceava care a luat premiu în acest an, ținând cont că Festivalul «Light of Life» are deja o tradiție, iar în acest an observ că au venit elevi din toate zonele țării aici, la Suceava.”
Eroii versului creștin
Un moment aparte al festivității l-a constituit acordarea Diplomei de onoare și a Plachetei jubiliare „Turnul Unirii” domnului profesor Gheorghe Cîrstian, inițiatorul și promotorul acestui proiect cultural-religios. Vizibil emoționat, domnul Gheorghe Cîrstian a vorbit despre valoarea și misiunea tinerilor poeți ai zilelor noastre, evidențiind totodată nivelul impresionant al creațiilor înscrise în concurs și apropierea tinerilor de Dumnezeu prin mijlocirea poeziei: „Pentru mine, eroii de astăzi sunt tinerii până la 26 de ani care scriu poezie religioasă, poezie cu tematică religioasă. Ei sunt realmente niște eroi. Sunt realmente fericit să constat că tineri până în 26 de ani scriu poezie și scriu poezie extrem de valoroasă, extraordinar de expresivă.” Distincția „Turnul Unirii” amintește de momentul aniversar al Centenarului Marii Uniri, când au fost sfințite Turnul Unirii, Capela Unirii și Clopotele Unirii, edificii realizate prin implicarea parohiei și a Fundației „In Memoriam”, alături de Muzeul „In Memoriam” și statuia Sfinților Martiri Brâncoveni. Placheta este oferită celor care, prin activitatea și mărturisirea lor, susțin unitatea de neam, de limbă și de credință.
Parteneri ai ediției din acest an au fost Centrul Cultural Bucovina, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, EduMax - Centru de Dezvoltare Personală și Profesională, Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, Mănăstirea Dragomirna și Schitul Cărbuna din Vânători-Neamț.
Ceremonia de premiere s-a încheiat cu recitarea tulburătorului poem al lui Costache Ioanid, „Ștergarul”, de către tânăra Adela Șulea.
Competiția este inițiată și spre amintirea ieromonahului Nectarie Chiriță, fost egumen al Schitului Cărbuna (Vânători-Neamț), versificator și cântăreț bisericesc, mutat la cele veșnice la numai 26 de ani, astfel încât între cei care s-au înscris cu câte 5 poezii cu tematică religioasă se numără tineri care nu au depășit vârsta de 26 de ani.
Întregul eveniment s-a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuțilo
Marele Premiu
Vasile Gheorghițoaia
Premiul I
Lavinia-Bianca Irimescu
Psalm pentru adolescenți
Creștem între ecrane și singurătăți reci, cu inimi conectate, dar tot mai departe.
Prin ochii Lui
E două noaptea.
Premiul al II-lea
Ana Ciobanu
Premiul al III-lea
Corina Anamaria Constantin
Zâmbet pentru Gheorghe
Mirosea a har și a biscuiți cu lapte,
Existența mea, o mărturie
„Și acum rămân acestea trei:
Premiul special „Autor din Bucovina”
Emanuela Nicoleta Dănilă
Premiul special „Ieromonah Nectarie Chiriță”
Vlad Minea
Cuptorul
Stau în pat
Am nevoie de o atingere
Să mă duci într-un loc
Pentru că a fi iubită
Într-o lume care se topește,
Dacă ard, să ies
Duminica Floriilor
singura dată când îl vedeam
în biserică mi se făcea rău
Duminica Floriilor
Duminica Floriilor