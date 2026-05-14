Tineri poeți creștini în competiția „Light of Life/Lumina vieții”

În perioada 20-21 mai, la Suceava, au avut loc manifestări literare prilejuite de premierea câștigătorilor celei de-a patra ediții a Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără „Light of Life” („Lumina vieții”). Ziua de 20 mai, începând cu ora 16:30, a fost dedicată unei dezbateri pe tema poeziei religioase, în aula Colegiului Național „Petru Rareș”, acolo unde scriitorii Adrian Alui Gheorghe și Daniela Șontică au răspuns întrebărilor adresate de scriitorul Vlad Sibechi și eleva-poetă Adela Șulea.

Dezbatere despre poezia religioasă

Publicul a fost format din elevi și profesori ai colegiului, iubitori ai poeziei și, desigur, tinerii premiați ai concursului, veniți din toate colțurile țării împreună cu părinții sau prietenii pentru a se bucura de moment. A fost prezent și părintele Viorel Ioan Vârlan, parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, implicat an de an în organizare. Profesorul și poetul Gheorghe Cîrstian, inițiatorul consursului, a vorbit despre bucuria de a fi primit atât de multe grupaje de poezie cu specific creștin de la tineri. Au urmat câteva momente emo­ționante în care, la finalul dezbaterii, Adrian Alui Gheorghe și Daniela Șontică au recitat din propriile poeme, după care și tinerii premiați au fost invitați să citească un poem. Seara s-a în­cheiat cu o vizită de suflet la Mă­năstirea Drago­mirna, unde mona­hia stavro­foră Maria Magdalena Gherghina, sta­reța așezământului ctitorit de mi­tropolitul cărturar ­A­nastasie Crimca, le-a vorbit pele­rinilor despre istoria, arhitectura și comorile de artă eclesiastică ale vechii biserici.

Proiect unic în țară

Festivitatea de premiere a concursului organizat de Parohia „Naș­terea Maicii Domnului”, Funda­ția „In Memoriam” și Casa de Poezie „Light of Ink” din cadrul Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava s-a desfășurat într-o zi cu profundă încărcătură spiritua­lă, praznicul împărătesc al Înălță­rii Domnului, sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena și Ziua Eroilor, reunind în biserică laureați, membri ai juriului, profesori, părinți și iubitori ai poeziei religioase veniți din întreaga țară.

Pr. Viorel Ioan Vârlan, parohul bisericii și directorul Fundației „In Memoriam” a subliniat: „Ne bucu­răm că în această sfântă zi de săr­bătoare avem premierea la a patra ediție a Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără «Light of Life», un eveniment, după cum știu eu, unic în țara noastră.”

58 de participanți

La ediția din acest an au parti­cipat 58 de tineri din întreaga țară, cu vârsta de până la 26 de ani, fiecare concurent înscriind grupaje de poezie religioasă.

Din juriu au făcut parte: Adrian Alui Gheorghe - poet, publicist și editor, președintele juriului; Dani­ela Ceredeev - profesor MERITO și promotoare culturală; Daniela Șon­tică - poetă, eseistă și jurnalistă; Du­mitru Crudu - poet și cronicar li­terar; Emil Munteanu - profesor MERITO, publicist și editor; Vlad Sibechi - profesor și cronicar lite­rar.

Au fost acordate următoarele premii: Marele Premiu „Light of Life”, în valoare de 1.500 de lei - Vasile Gheorghițoaia (18 ani, Gorj); Premiul I, în valoare de 1.000 de lei - Lavinia-Bianca Irimescu (23 de ani, Botoșani); Premiul al II-lea, în va­loare de 750 de lei - Ana Ciobanu (18 ani, Bistrița); Premiul al III-lea, în valoare de 500 de lei - Corina Anamaria Constantin (19 ani, Tulcea); Premiul special „Ier. Nectarie Chiriță”, în valoare de 750 de lei - Vlad Minea (26 de ani, Brașov); Premiul special „Autor din Bucovina”, în valoare de 500 de lei - Ema Dănilă (18 ani, Dumbrăveni, județul Suceava). Premile au fost oferite cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, tinerii primind un pachet cu cărți duhovnicești din partea organizatorilor.

„Pentru mine, poezia este viață”

Câș­tigătorul Marelui Premiu, Va­sile Gheorghițoaia, elev al Cole­giului Național „Ecaterina Teodoro­iu” din Târgu Jiu, a vorbit despre începuturile pasiunii sale pentru poezie și despre rolul pe care profesorii și familia l-au avut în formarea sa: „Încă din perioada în care visam cu ochii deschiși copilăria am avut o anumită pasiune pentru poe­zie. Această pasiune a fost aprofun­dată în manieră elocventă de profesoara mea de limba și literatura română, doamna Florentina Stăn­ciulescu, care a clădit în mine ideea aceasta de creație.” Câștigătoarea Premiului I, Lavinia-Bianca Irimescu, mas­te­randă a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, ori­ginară din Botoșani, a evidențiat atmosfera de comuniune și expe­riențele culturale oferite participan­ților: „A fost o experiență minunată. Ieri s-au întâmplat lucruri minunate. Am vizi­tat Mănăstirea Dra­gomirna și, alături de maica stareță, am aflat multe lucruri care ne-au ajutat să ne împrospătăm memoria.” Ana Ciobanu, câștigă­toarea Premiului al II-lea, elevă din Bis­trița, a subliniat importanța or­ga­nizării unor astfel de manifestări culturale dedi­cate poeziei și tinerilor: „Mă bucur foarte mult că se mai țin astfel de evenimente despre poezie, pentru că merită mult mai mult. Chiar dacă astăzi nu se mai pune atât de mult accent pe cultură, există nuclee care dau o pată de culoare vieții.” Corina Anamaria Constantin, laureata Premiului al III-lea, a mărturisit emoția de a se afla printre câștigătorii concursului: „Pentru mine poezia este viață, este tot ce mă reprezintă. Ca să mă cunoașteți pe mine, mai întâi trebuie să-mi citiți poezia, apoi pe mine.” La rândul său, Vlad Minea, cel care a obținut Premiul special „Iero­monah Nectarie Chiriță”, a mărturisit că poezia sa explorează relația omului cu Dumnezeu din perspective diverse și profunde: „Poezia mea are această latură spirituală care tratează și explo­rează relația cu divinitatea din unghiuri multiple.” Ema Dănilă, câștigătoarea Premiului special „Autor din Bucovina”, elevă a Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni, a vorbit despre bucuria de a reprezenta județul Suceava în cadrul competiției: „Mă simt onorată să fiu singura persoa­nă din Suceava care a luat premiu în acest an, ținând cont că Festivalul «Light of Life» are deja o tradiție, iar în acest an observ că au venit elevi din toate zonele țării aici, la Suceava.”

Eroii versului creștin

Un moment aparte al festivității l-a constituit acordarea Diplomei de onoare și a Plachetei jubiliare „Turnul Unirii” domnului profesor ­Gheorghe Cîrstian, inițiatorul și promotorul acestui proiect cultu­ral-religios. Vizibil emoționat, domnul Gheorghe Cîrstian a vorbit despre valoarea și misiunea tinerilor poeți ai zilelor noastre, evidențiind tot­­­o­da­­tă nivelul impresionant al crea­țiilor înscrise în concurs și apro­pierea tinerilor de Dumnezeu prin mijlocirea poeziei: „Pentru mine, eroii de astăzi sunt tinerii până la 26 de ani care scriu poezie religioasă, poezie cu tematică religioasă. Ei sunt realmente niște eroi. Sunt realmente fericit să constat că tineri până în 26 de ani scriu poezie și scriu poezie extrem de valoroasă, extraordinar de expre­sivă.” Distinc­ția „Turnul Unirii” amin­tește de momentul aniversar al Centenarului Marii Uniri, când au fost sfințite Turnul Unirii, Capela Unirii și Clopotele Unirii, edificii realizate prin implicarea parohiei și a Fundației „In Memoriam”, ală­turi de Muzeul „In Memoriam” și statuia Sfinților Martiri Brâncoveni. Placheta este oferită celor care, prin activitatea și mărturisirea lor, susțin unitatea de neam, de limbă și de credință.

Parteneri ai ediției din acest an au fost Centrul Cultural Bucovina, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, EduMax - Centru de Dezvoltare Personală și Profesională, Liceul Teologic „Mitropolitul Dosof­tei” din Suceava, Mănăstirea Drago­mirna și Schitul Cărbuna din Vânători-Neamț.

Ceremonia de premiere s-a în­cheiat cu recitarea tulburătorului poem al lui Costache Ioanid, „Șter­ga­rul”, de către tânăra Adela Șulea.

Competiția este inițiată și spre amintirea ieromonahului Nectarie Chiriță, fost egumen al Schitului Cărbuna (Vânători-Neamț), versificator și cântăreț bisericesc, mutat la cele veșnice la numai 26 de ani, astfel încât între cei care s-au înscris cu câte 5 poezii cu tematică religioa­să se numără tineri care nu au depășit vârsta de 26 de ani.

Întregul eveniment s-a desfășu­rat cu binecuvântarea Înaltprea­sfin­țitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuțilo

Marele Premiu Vasile Gheorghițoaia Premiul I Lavinia-Bianca Irimescu Psalm pentru adolescenți Creștem între ecrane și singu­rătăți reci, cu inimi conectate, dar tot mai departe.

Fericirea devine algoritm și aparență, iar adevărul se pierde în filtre.

Sufletele noastre uită gustul liniștii, ca și cum liniștea ar fi o limbă străină.

Noaptea apare foamea de absolut, dar o confundăm cu lumina ecranelor aprinse.

Căutăm icoane printre reclamele lumii, chipuri care nu obosesc

niciodată.

Tămâia vindecă oboseala generației noastre, chiar dacă nu știm încă să o numim.

Ne rugăm cu inimile fragmentate, printre gânduri întrerupte și mesaje neterminate.

Lumina încă ne strigă numele, chiar și atunci când ne prefacem că nu auzim.

Privim cerul dintre blocuri înalte ca pe o promisiune îndepărtată.

Tăcerile noastre devin tot mai grele, dar le purtăm fără să le înțelegem.

Purtăm măști peste răni adevărate, ca și cum durerea ar trebui ascunsă.

Prietenia pare uneori o iluzie, dar o căutăm în fiecare zi din nou.

Totuși, speranța respiră între oameni, în gesturi mici și aproape invizibile.

Dumnezeu coboară prin gesturi simple, pe care abia mai știm să le recunoaștem.

Un zâmbet poate salva o noapte, fără să știe că face asta.

O rugăciune poate vindeca sufletul, chiar și atunci când nu are cuvinte. Prin ochii Lui E două noaptea.

Stau întinsă

cu ochii ăștia decuplați de creier,

ca două telefoane stricate care bâzâie fără oprire.

Am în cap ochii acelei bătrânici

care poate nu are pe nimeni.

Nu mi-a cerut nimic,

dar sufletul meu a rămas la ea.

Dacă nu avea de o pâine,

iar eu aveam de toate

și nimic din ce contează.

În mine apar notificări de vină după fiecare flash.

Am netul pornit

și aud sufletul meu care arde

și vrea să dea totul pe mute,

doar ca să nu mai audă carnea friptă cum sare.

O vedeam cum număra în batistă firimituri invizibile.

Poate

ea își numără foamea

ca pe ultimele rugăciuni.

Iar eu L-am văzut pe Dumnezeu în haine ponosite

și am trecut pe lângă El,

dându-I delete,

pentru că mă grăbeam să ajung la circ.

Premiul al II-lea Ana Ciobanu Premiul al III-lea Corina Anamaria Constantin Zâmbet pentru Gheorghe Mirosea a har și a biscuiți cu lapte,

Nu auzisem pe nimeni să râdă pe acel drum cum o făceam noi

Urmând-o pe ea într-un rai de prieteni

Se uita la toți, unii mai aprinși în obraji, alții cu un mic zâmbet într-o parte

Și le făcea cu mâna.

Le făcea cu mâna prietenilor ei de parcă

Se născuseră în același timp și același loc

Le făcea cu mâna prietenilor ei de parcă

Au împărțit aceleași firmituri și aceeași rugă.

Când cresc mare vreau să ajung ca și ea

Să le fac prietenilor mei (și ai ei) cu mâna

De parcă luna ne-a sărutat în același timp pe același obraz

Să râd cu prietenii mei (și ai ei) de parcă

Am văzut în aceeași vreme cum inimile noastre făceau primii pași fără ajutor.

Mirosea a har și a biscuiți cu lapte

Prietenii ei o iubesc oferindu-și lumina

În zilele în care se face economie la curent,

Și când lacrimile nu mai încap în borcanul cu murături.

Mirosea a har și a biscuiți cu lapte

Nu auzisem pe nimeni să râdă pe acel drum cum o făceam noi,

Urmând-o pe ea într-un rai de prieteni. Existența mea, o mărturie „Și acum rămân acestea trei:

credința, nădejdea și dragostea.

Dar cea mai mare dintre acestea este dragostea.”

Simt cum fiecare respirație devine o mărturisire,

prin simpla mea existență care se sprijină pe Tine

așa cum lutul se sprijină pe mâna olarului.

În lumina Ta, Doamne, învăț să nu mă tem,

nădejdea e o caldă aplecare a cerului asupra omului care încă se caută

iar dragostea este locul în care mă întorc mereu

ca un fiu care știe că brațele părintelui nu obosesc,

nu se închid, nu se împuținează în dragostea Ta.

Învăț să privesc lumea fără să o judec,

să ating fără să rănesc,

și poate că rugăciunea mea

nu e decât o lumânare mică,

dar flacăra ei se ridică spre Tine

cu o sinceritate pe care nici o furtună nu o poate stinge

rămâi în mine, Doamne,

ca un cuvânt nerostit,

dar viu,

ca o promisiune ținută,

ca o respirație nesfârșită.