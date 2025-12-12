Gabriel Boholț, unul dintre cei mai cunoscuți fotoreporteri din presa românească, este autorul expoziției de fotografie „Redescoperă tradițiile românești”, găzduită în Foaierul Sălii de Plen a Senatului
POEZIE: Eugeniu Bazil
TOT EU DAR FĂRĂ MINE
Scapă-mă, Doamne, de mine
să nu mai simți tortura timpului ambivalent
ce îl urăsc
și nici măsura Legii Tale
ce împresoară totul cu o putere nevăzută.
Sunt doar o ceară
pe care o topești și iarăși o închegi,
mă sting, mă reaprind ca o lumină
cu care numai un copil se joacă,
doar la comanda Ta,
o pâlpâire în noaptea cosmică și lungă
cât este gândul celui rugător și tragic.
Bate vântul peste fire
prin inimi și deasupra gândurilor
fără de melasă,
mă strecor printre amintiri și vaiete,
mă recit cu patos mie însumi,
dar Tu oprești versul și elanul.
Buzele se strâng și se deschid,
urăsc ceea ce urechile aud și ochii văd,
mă pun în genunchi
dar ei sunt doar o cocă,
întind mâna tremurândă
spre tainicul nimic
ce strălucește fantomatic
în pădurea onirică.
Să fug dar unde,
ceilalți sunt vii,
așa cred ei,
eu cufundat în gânduri
legate ca niște buchete de fluor
pe care copiii le oferă lui Hristos.
Tu taci, eu meditez
Dar lumea murmură tot fără sens.
Carnea se zvârcolește, spiritul susură
zilele și nopțile se întretaie
ca două șosele
pe care circulă oameni și mașini
dar nimeni nu le vede.
Nu există nimic
decât Tu și visul ce se prelinge
ca o miere pe sufletul asurzitor.
FRAGIL ȘI SINGUR
Secundele mușcă din carnea celui frumos
cu lăcomia unei hiene
căreia foamea îi ia mințile,
el nu știe că timpul, viața, ceilalți și destinul
și-l dispută frenetic.
Merge, se oprește, vine și se întinde pe pat,
își mângâie părul, obrajii,
se reașază în el însuși, fixându-și un alt zâmbet
pe care moartea să nu-l urască,
iar ceilalți să-l urmeze cu patos.
Gol în așternutul pârjolitor
aleargă printre amintiri și siluete,
gustând o fericire pe care mulți n-o înțeleg.
Descoperit de haine și acoperit de magma zilelor
privește acel punct straniu
ce-i rehașurează sinele,
poveste alunecând pe versantul vieții -
zăpada de pe Tai Song, Lu Shan sau Xinjiang.
Sunt mii de umbre
dar unde este a lui
care se furișează pe lângă zidul întrebărilor,
o caută pe a celui azvârlit acolo pentru el,
întunericul și lumina îl păcălesc,
muzica și tăcerea se suprapun,
chipurile au o interfață,
timpul, mii de staruri.
În încăpere, cu o carte în mână,
buzele umede, ochii deschiși larg,
gândurile recroșetate,
tânărul urlă în sine însuși,
dă de pereți cu propria frumusețe
și cu emoțiile ce-l ațâță pe un psihanalist,
lacrimile curg pe obrajii ca de păpușă,
vocea murmură litanic,
iar armata umbrelor iese din cameră,
el rămânând nu cu propriul sine,
ci cu tortura unui lut metafizic
ce-și caută Dăltuitorul.