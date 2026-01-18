Declaraţia liderilor religioşi din Ierusalim despre ideologiile dăunătoare creştinismului

Patriarhii şi conducătorii de Biserici din Ierusalim au emis sâmbătă, 17 ianuarie 2026, o declaraţie comună cu privire la unitatea şi reprezentarea comunităţilor creştine din Ţara Sfântă. În documentul publicat pe site-ul oficial al Patriarhiei Ortodoxe a Ierusalimului, en.jerusalem-patriarchate.info, se arată că „Patriarhii și liderii Bisericilor din Țara Sfântă afirmă în fața credincioșilor și în fața lumii că turma lui Hristos din aceste locuri este încredințată Bisericilor Apostolice, care și-au îndeplinit slujirea sacră de-a lungul secolelor cu neclintită fidelitate. Activitățile recente întreprinse de persoane locale care promovează ideologii dăunătoare, cum ar fi sionismul creș­tin, induc în eroare publicul, seamănă confuzie și dăunează unității turmei noastre. De aceste inițiative au profitat anumiţi factori politici din Israel și din afară, care încearcă să promoveze o agendă politică ce ar putea dăuna prezenței creș­tine în Țara Sfântă și în Orientul Mijlociu în sens larg”.

De asemenea, documentul aminteşte cuvintele Scripturii care spun că „noi, cei mulţi, un trup suntem în Hristos şi fiecare suntem mădulare unii altora” (Romani 12, 5), subliniind că „a revendica o autoritate în afara comuniunii Bisericii înseamnă a vătăma unitatea credin­cio­șilor și a împovăra misiunea pastorală încredințată Bisericilor istorice chiar în țara în care Domnul nostru a trăit, a învățat, a suferit și a înviat din morți”.

Documentul notează, de asemenea, cu îngrijorare, că „aceste persoane au fost primite oficial atât la nivel local, cât și internațional. Astfel de acțiuni constituie o inter­fe­rență în viața internă a Bisericilor și ignoră responsabilitatea pastorală conferită Patriarhilor și conducătorilor Bisericilor din Ierusalim. Patriarhii și conducătorii Bisericilor din Ierusalim reiterează faptul că numai ei reprezintă Bisericile și turma lor în problemele legate de viața religioasă, comunitară și pastorală creștină din Țara Sfântă”.

Apelul liderilor religioşi din Ierusalim a fost preluat de publicaţii internaţionale ca un semnal de alarmă cu privire la ameninţarea constituită de sionismul creştin asupra creştinismului din Ţara Sfântă.