Patriarhul Ecumenic Bartolomeu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea

Delegaţii Bisericilor care au asistat duminică la Liturghia de inaugurare a pontificatului Papei Leon al XIV-lea au fost primiţi în audienţă comună luni, 19 mai, în Aula Clementină a Palatului Apostolic, informează Vatican News. În prealabil, Episcopul Romei a avut o întrevedere cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

Site-ul oficial al Patriarhiei Ecumenice a publicat un comunicat de presă cu privire la această întâlnire: „În timpul întâlnirii lor cordiale, Sanctitatea Sa l-a felicitat personal pe noul Papă pentru alegerea sa, iar în discuția pe care au avut-o, printre altele, a subliniat importanța continuării promovării și aprofundării dialogului teologic dintre cele două Biserici, Ortodoxă și Romano-Catolică, precum și a cooperării lor în probleme de interes social, cum ar fi restabilirea și prevalența păcii în lume, sprijinirea semenilor noștri aflați în suferință și protejarea mediului înconjurător. De asemenea, a făcut referire la comunicarea și cooperarea fraternă pe care a avut-o cu regretatul Papă Francisc, cu care s-a întâlnit de peste zece ori”. Cu acest prilej, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a amintit de invitaţia adresată regretatului Papă Francisc de a vizita Turcia pentru a marca cei 1.700 de ani de la convocarea Primului Sinod Ecumenic (Niceea, 325) şi a reînnoit invitaţia succesorului său, Papa Leon al XIV-lea. Întrevederea s-a încheiat cu un schimb de daruri. Patriarhul Bartolomeu i-a oferit Papei o icoană a Maicii Domnului Odighitria (Îndrumătoarea) pictată în Sfântul Munte Athos, tămâie atonită cu mosc şi câteva cărţi, primind în schimb o icoană cu reprezentarea Botezului Domnului, se arată pe ec-patr.org.

În continuare a avut loc întâlnirea Papei Leon al XIV-lea cu liderii religioşi prezenţi la ceremonia sa de învestitură. „Papa i-a salutat cu «afecțiune fraternă» pe repre­zen­tanții Bisericilor - în special pe Patriarhii Bartolomeu, Theofilos al III-lea și Mar Awa al III-lea -, spunând că prezența și rugăciunea tuturor celor de față sunt pentru el o «mare întărire și încurajare»”, relatează Adrian Dancă pentru vaticannews.va.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la aceste evenimente Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale, şi de Prea­sfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei. În cadrul întrevederii, cei doi ierarhi i-au oferit Papei Leon al XIV-lea în dar o icoană. „Am oferit Sanctității Sale o icoană cu Sfântul Leon al III-lea și am transmis din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel mulțumiri pentru disponibilitatea și ajutorul pe care Biserica Catolică din Italia și din toată Europa o acordă comu­nităților noastre pentru a putea să slujească. De asemenea, am mul­țumit și pentru faptul că Biserica Ca­tolică ne-a sprijinit și a dat aviz favorabil în aprobarea Intesei pe care noi am semnat-o cu statul italian, adică un text de lege care stabilește raportul între statul italian și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Totodată, am transmis disponibilitatea și angajamentul Bisericii noastre de a continua, așa cum s-a întâmplat și până acum, dialogul teologic, dialogul și cooperarea, inclusiv în plan social, cu Biserica Catolică”, a declarat pentru Basilica.ro Prea­sfinţitul Părinte Episcop Siluan.