Revista presei

Știri pe surse consemnează că Mitropolitul Irineu al Olteniei a fost invitat la festivitatea dedicată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Universității de Medicină și Farmacie (UMF) din Craiova (1970-2020), despre care ierarhul a spus că este „o instituție de suflet a Olteniei”. El a amintit că în Oltenia medicina s-a dezvoltat cu mult timp înainte, în bolnițele mănăstirilor și în centrele medicale particulare: „Medicina este un fel de altar, iar medicul este un sacerdot care lucrează împreună cu Dumnezeu la îndreptarea acestor slăbiciuni umane. Valoarea medicului este deosebit de importantă, pentru că el este chemat să lucreze cu Dumnezeu, de la naștere, în timpul vieții și până în clipa când omul trece din lumea aceasta”.

Același site relatează că Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a oficiat, duminică, cu binecuvântarea Mitropolitului Teofan, Sfânta Liturghie și a sfințit pictura Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea ieșeană Recea. Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre scopul și importanța picturii locașurilor de cult: „De fiecare dată când intrăm în biserică, ne aducem aminte de Dumnezeu, iar pictura sau veșmântul liturgic al bisericii, care este format din icoanele pictate pe pereții locașului de cult, ne ajută să citim și să înțelegem Sfânta Scriptură și istoria Bisericii. (...) Mă bucur și vă felicit că ați reușit să împodobiți acest locaș de cult cu un veșmânt liturgic foarte frumos, cu această pictură care te cheamă la rugăciune, care te face să fii mai smerit, mai bun și, în același timp, mai aproape de Dumnezeu”.

Romanian Global News scrie despre prima biserică ortodoxă din Irlanda, aflată la doar un sfert de oră de mers pe jos de kilometrul zero al Dublinului. „Clădirea era nefolosită de peste 20 de ani. Era absolut un dezastru. O hală cu toți pereții aproape prăbușiți, plină de toate mizeriile”, povestește Celina Ștefan, avocata parohiei. „Prima dată când am văzut-o, m-am speriat. Era o dărăpănătură. A trebuit să o demolăm aproape integral. Am săpat până la fundație”, adaugă Viorel Niculescu, secretarul parohial. Acum, totul este curat și proaspăt renovat. Este împlinirea a patru decenii de eforturi, spune parohul, părintele Irineu Ioan Crăciun: „Când am ajuns aici, în 1981, nu se făcea nici o Liturghie ortodoxă, nicăieri. Era cumplit să suporți așa ceva. Biserica aceasta este fructul care, iată, în sfârșit s-a copt”.