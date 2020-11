Revista presei

Știri pe surse semnalează că, după ce IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a explicat, într-o recomandare pastorală, cum trebuie să arate candidatul pe care un creștin ortodox trebuie să îl voteze la alegerile din 6 decembrie, PS Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, transmite credincioșilor din eparhia sa că „nu trebuie să ne fie indiferent cine va hotărî pentru noi în următorii patru ani”. Membru al Sfântului Sinod, Episcopul Vincențiu explică faptul că „un creștin ortodox nu are cum să gireze cu votul său un dușman declarat al valorilor creștine promovate de Biserică. Nu credem că națiunea noastră, adânc înrădăcinată în Tradiția creștină, are nevoie ca în fruntea sa să fie aleși oameni ce s-au declarat dușmani ai vieții, prin susținerea avortului în orice condiții sau eutanasiei, bunăoară, sau adversari ai credinței prin prigonirea și discriminarea creștinilor sau susținători ai ideilor progresiste, care au în centrul lor, ca mod de manifestare, dorința de a «izgoni» din viața publică tot ceea ce are legătură cu Dumnezeu”.

Monitorul de Suceava publică documentarul `Vechea Mănăstire Ilișești - o capodoperă a spiritualității bucovinene reînviată”, locaș de cult unde s-au finalizat recent lucrările de restaurare și consolidare. Monument istoric ridicat în 1709-1714 și ctitorie a boierului Ionașcu Isăcescul, mănăstirea „se adaugă acum șirului impresionant de schituri și mănăstiri care sfințesc și ocrotesc pământul binecuvântat și dulce al frumoasei Bucovine”. A fost, pe rând, mănăstire și biserică de mir. În ultimele decenii, degradarea ei părea ireversibilă, cele două turle îngemănate, detaliu care îi conferă unicitatea (este singurul locaş de cult cu turle duble îngemănate din sud-estul Europei), erau aproape de fracturare. „Luminile speranței pentru salvarea monumentului au fost aprinse de numirea în parohie a tânărului și destoinicului păstor, pr. prof. univ. dr. Dumitru-Dănuț Popovici”, care, în anul 2015, a început demersurile pentru aprobarea proiectului european de restaurare și care a fost dus la bun sfârșit.

Ziarul Prahova scrie despre Sfântul Nectarie Taumaturgul, vindecătorul de cancer, care s-a născut la 1 octombrie 1846, în Silivria, un orăşel situat în provincia Tracia din nordul Greciei. La botez a primit numele de Anastasie. Publicația rememorează viața și lucrările Sfântului Nectarie, a cărui canonizare a avut loc în 1961, cu zi de prăznuire la 9 noiembrie.