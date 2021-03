Revista presei

Știri pe surse anunță că la Palatul Patriarhiei a avut loc prima întrunire națională a responsabililor sectoarelor care supervizează cimitirele. Participanții au discutat despre procesul de sistematizare a acestora pe baza noului regulament adoptat în acest scop. Părintele Ionuț‑Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, care a moderat întâlnirea, a declarat că sistematizarea „este un demers amplu, care cuprinde atât o acțiune administrativă, cât și una concretă, de reparare, îngrijire, refacere a împrejmuirilor, a gărdulețelor, a elementelor degradate din monumentele funerare”.

Ziua de Vest consemnează că Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, aflat în vizită în comunitatea Milcoveni din Protopopiatul Moldova Nouă, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” și a vorbit despre Pilda Fiului risipitor, dar și despre libertate. Localitatea Milcoveni este situată în Valea Caraşului, aproape de graniţa cu Serbia. Parohia are 78 de familii cu aproximativ 175 credincioşi.

Știri pe surse relatează din predica părintelui Patriciu Vlaicu, rostită la Biserica „Sfântul Nicolae” din Bruxelles: „N-a spus fiul risipitor: Mă voi întoarce la Tatăl meu și voi zice să fiu ca unul din argații lui pentru că mi-am dat seama de păcatele mele, pentru că am înțeles fărădelegile, am înțeles că l-am supărat, că am fost nedrept? Ci, iarăși, se gândește la pântece și zice: Mă voi întoarce la Tatăl meu ca să mănânc și eu măcar ca unul dintre argații lui. (...) Vedeți cât realism are Iisus Hristos când ne pune în față această pildă? Ne pune înainte idealul, chip de pocăință desăvârșită, care să ilustreze măreția întoarcerii către slava cea dintâi a întâlnirii cu Dumnezeu”.

Radio Chișinău informează despre pictura cu o lungime de 3,8 metri, reprezentând Cina cea de Taină, din Biserica „St. Michael and All Angels” din Anglia, care ar fi fost începută de Polidoro da Cara­vaggio şi la care ar fi lucrat celebrul Tiţian. Istoricul Ronald Moore, care a preluat pictura pentru a o restaura, a descoperit numele lui Tițian inscripționat pe un urcior din cadrul picturii, potrivit cotidianului britanic The Telegraph. Pictura, a cărei valoare esti­ma­tă nu a fost dezvăluită, va rămâne în aceeași bi­se­rică, însă au fost implementate măsuri de securitate pentru a nu fi deteriorată sau furată.