Revista presei

Libertatea relatează că zeci de oameni s-au închinat duminică la biserica vandalizată din parcul Titan, despre care a scris întreaga presă. Inscripțiile cu vopsea roz au fost înlăturate de pe icoanele din pridvor. Comunitatea a reacționat venind la slujbă în număr mai mare, în pofida frigului. Părintele Gabriel Pârvu, care slujeşte din 2008 la biserica din parc, a spus: „Pentru că suntem mai expuşi, umblă tot felul de lume noaptea prin zonă, păţim destul de des atacuri. Odată au intrat şi în biserică, au spart geamurile. Avem contract cu o firmă de pază, sunt instalaţi senzori de alarmă şi camere video, şi la interior, şi la exterior. De data asta, cred că persoanele care au atacat au studiat dinainte locul. Alarma s-a declanşat la sfârşit. Când au sosit gardienii, n-au mai găsit pe nimeni”. Înregistrările de pe camerele de supraveghere au fost puse la dispoziţia poliţiei. „Făptaşii apar pe camere, nădăjduim că ancheta va lămuri cine au fost”, a adăugat preotul paroh.

Știri pe surse consemnează că și Guvernul României, prin Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC), a condamnat ferm vandalizarea bisericii ortodoxe din parcul IOR. Reprezentanţii SSC cataloghează vandalizarea lăcașului de cult ortodox drept „o ofensă publică adusă simbolurilor religioase și un atentat la adresa libertății religioase”. Aceştia solicită identificarea rapidă a celor care au comis actul de vandalism și pedepsirea lor conform legislației în vigoare.

Timiș Online semnalează că Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a vizitat în prima săptămână din Postul Mare pacienții internați la spitalele de psihiatrie de la Jebel și Gătaia. ­Ierarhul a mers cu 7,72 tone de alimente, legume și fructe, „pentru ca hrana lor cotidiană să fie un plus de bucurie”, mai ales că astfel pot avea un meniu diversificat. „Nu am suficiente cuvinte de mulțu­mire și de apreciere pentru ajutorul primit din partea Bisericii și în special a Părintelui Mitropolit Ioan, fără de care, mai ales în ultimul an, ne-ar fi fost foarte greu. Alimentele și fructele primite ne sunt de mare folos și ne ajută să diversificăm meniul pacienților. Încă o dată, suntem recunoscători Înaltpreasfinției Sale și Centrului eparhial, în numele pacienților”, a spus directorul medical al Spitalului de Psihiatrie Jebel, dr. Geanina Trâmbaci.