Revista presei

Obiectiv de Suceava consemnează declarația Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ca răspuns la nemulţumirile unui enoriaş: „Mănăstirea Solca va arăta așa cum ne-a lăsat-o ctitorul ei. (…) PCR a luat «cu japca» proprietățile Bisericii, respectiv proprietățile Mănăstirii Solca. După Revoluție, în loc să se întoarcă, proprie­tatea mănăstirii a fost vândută până sub streașina bisericii”. Chiriarhul i-a transmis acestuia un răspuns argumentat în zece puncte, cu o încheiere optimistă: „Vă asigurăm că, dacă Dumnezeu ne va ține în viață, peste puțin timp Mănăstirea Solca, ce până mai ieri a fost «numai la distrus», va arăta așa cum ne-a lăsat-o ctitorul ei. Restaurarea Mănăstirii Solca va fi nu doar onoarea Bisericii, ci și a solcanilor!”

Tot Obiectiv de Suceava anunță că a fost finalizat proiectul de construire a bisericii din satul Brodina de Sus, comuna Izvoarele Sucevei, pe locul lăcaşului mistuit de incendiu în urmă cu circa trei luni. Arhitectul Doru Olaș, împreună cu un colectiv de specialiști, între care Vlad Ciucă (rezistență), Mircea Stancu (instalații) și Adelin Palaghiciuc, a finalizat proiectul tehnic al noii biserici. Biserica ar putea primi în curând autorizație de construire.

Zi-de-zi publică un interviu cu părintele Lucian Breja din Dulcea, Ibănești, care, „deși nu mai este paroh de patru ani, nu se consideră deloc un pensionar. Treburile gospodăriei, mersul în continuare la biserică, unde cu drag slujește când este invitat, sunt ocupațiile de bază ale părintelui, care a slujit Sfânta Biserică vreme de 43 de ani”. Preotul își amintește: „Am poposit pe Valea Gurghiului la finele anului 1999, iar anul 2000 l-am început ca preot în Dulcea. Atunci s-a înființat parohia prin hotărârea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei de la Alba Iulia, actualmente Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului. (...) Am făcut docu­mentațiile pentru noua biserică, iar în anul 2000 am în­ceput procurarea materialelor, turnarea fundației bisericii, lucrări care au durat până în anul 2004, când a fost târnosită biserica tot de către actualul Mitropolit al Clujului. (...) Am găsit aici pe vale niște oameni cre­dincioși și minunați. (...) În zece ani, două biserici constru­ite de jos, târnosite, și o casă parohială cu toate dependințele care sunt necesare. Toate acestea numai prin credincioșia, bunăvoința și hărnicia oamenilor din satele care alcătuiesc parohia, Brădețelu, Blidireasa, Zimți și Dulcea”.