Revista presei

Viața liberă relatează că, în după-amiaza zilei de 15 aprilie 2021, cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a avut loc la Galaţi etapa eparhială a Concursului naţional catehetic „Biserica - familia românilor de pretutindeni”, desfăşurat în contextul „Anului omagial al pastoraţiei românilor din afara României” şi implementat în Arhiepiscopia Dunării de Jos, în cele opt protopopiate ale eparhiei, prin Bi­roul de catehizare a tineretului din cadrul Sectorului învăţământ. O comisie a jurizat lucrările câştigătoare de la fiecare protoierie, desemnând ocupanţii primelor trei locuri pe eparhie, conform criteriilor din metodologia de concurs. La acest concurs naţional au participat 821 de elevi din 43 de grupuri catehetice parohiale.

Radio Reșița semnalează că, în Duminica a 5-a din Postul Mare, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a fost în mijlocul credincioșilor din Parohia Globu Craiovei, Protopopiatul Băile Herculane. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în bise­rica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Actuala biserică, construită din piatră durabilă şi acoperită cu țiglă, a fost zidită în anul 1806, sub îndrumarea preotului Mihai Popovici, şi a păstrat hramul vechii biserici din lemn, de la 1750. Pictarea lăcaşului s-a realizat abia după 73 de ani, deoarece obștea satu­lui nu a mai avut banii necesari, cheltuielile cu con­struc­­ția fiind considerabile.

Știri pe surse povestește că un preot din Con­stan­ţa a salvat două persoane dintr-un imobil cuprins de flăcări. Ajutat de doi pompieri aflaţi în timpul liber, pr. Silitră Gică a scos o femeie de 60 de ani pe braţe şi a ajutat şi la evacuarea unui bărbat de 65 de ani. Cele două persoane sunt enoriaşi ai părintelui, biserica fiind în proximitatea imobilelor care au luat foc marţi seara. „Ajungând acolo, fiind oameni puţini, pompierii încă nu erau la faţa locului. Era un tânăr care încerca să ajute şi am sărit în ajutor. Am urcat pe acoperişul casei vecine, am văzut în casa cuprinsă de flăcări două persoane mai în vârstă. Fiind aproape de parohie, îi şi cunoaşteam. Atunci am urcat, împreună cu ceilalţi tineri care erau acolo, şi i-am extras din casa cuprinsă de flăcări”, a afirmat preotul.