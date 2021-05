Revista presei

Adevărul de Călărași semnalează că la Biserica „Sfântul Nicolae” din Olteniţa a avut loc vernisajul expoziţiei de icoane pe sticlă, ouă încondeiate şi aranjamente de Paşte, „Lumină din lumina învierii”, la care a participat consilierul judeţean Răzvan Meseşeanu ca inițiator al proiectului de hotărâre prin care Consiliul Judeţean Călăraşi a sprijinit financiar această manifestare tradiţională, după cum a scris pe pagina sa de socializare: ,,M-am bucurat, alături de autorii exponatelor, îndrumătorii lor şi enoriaşii parohiei, de faptul că se mai pot întâmpla, în aceste vremuri atât de încercate şi marcate de aspecte comerciale, şi evenimente în care sufletul şi Dumnezeu sunt pe primul loc. Am luat aminte la cuvintele pline de învăţăminte adresate de părintele protopop Marian Necula şi, la rândul meu, am adresat aprecieri faţă de toţi elevii şi profesorii care au avut şi au timp să se dedice frumosului”.

Obiectiv de Suceava consemnează că, în Duminica a 2-a după Paști, a Sfântului Apostol Toma, Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhi­episcopiei Sucevei și Rădăuților, a săvârșit slujba arhierească de la Biserica „Sfântul Gheorghe” alături de un sobor de preoți. Ierarhul a fost întâmpinat, potrivit obiceiului din Bucovina, în sunet de bucium, cu pâine şi sare, de către copii ai parohiei îmbrăcați în port popular specific zonei. La slujbă a participat și primarul Ion Lungu, care a declarat că „municipalitatea a contribuit la ridicarea acestei frumoase biserici, iar în acest moment, ca și în cazul altor lăcașuri de cult, sprijinim financiar realizarea lucrărilor de pictură. Sfântul Gheorghe să ne ocrotească și să mijlocească toate rugăciunile noastre către Bunul Dumnezeu!”

Timp Online scrie că pr. Doru Zaharie a creat o bibliotecă pentru copiii din Ghinda, Bistrița-Năsăud, repetând astfel isprava frumoasă din satul Hălmăsău, unde a slujit anterior. „Am desfășurat un proiect pe care l-am numit «Donează o carte și fă o bucurie unui copil sărac» și am primit multe donații de la prietenii mei din Sibiu, unde am absolvit facultatea, au mai donat prieteni și cunoștințe și am adunat peste o mie de volume. (...) Vreau să organizez și niște ateliere de pictură - în condițiile impuse de pandemie - vom face mici concursuri în așa fel încât să fie atrași de carte și de citit. (...) Vrednicul de pomenire părintele Leontin Stejărean, care a decedat la vârsta de 100 de ani, mi-a lăsat și câteva cărți din biblioteca dânsului”, a spus preotul Doru Zaharie.