Revista presei

Știri pe surse preia din cuvântul Prea­sfin­ţitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, rostit du­mi­nică la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-­ 1 De­cembrie, Protoieria Ilfov Sud: „Să reflectăm la valoarea slujirii celorlalţi, să apreciem darurile altora, pentru că trăim într-o lume care nu mai apreciază darurile, care nu mai cinsteşte pe nimeni. (…) De multe ori nu apreciem decât propriile noastre fapte. Faptele celorlalţi, oricât ar fi de bune, nu le preţuim”. Ierarhul a explicat că, din textul biblic cu privire la vindecarea slugii su­taşului, „învăţăm că noi, care suntem obişnuiţi să-i cinstim pe cei mai mari decât noi, va trebui să vedem întotdeauna darurile tuturor oamenilor, nu doar ale celor mari, ci şi ale celor mici, ale ce­lor adeseori neînsemnaţi”, amintind cuvintele Mântuitorului Hristos, Care le-a spus ucenicilor să-i preţuiască pe cei mici.

Formula AS publică un amplu interviu cu preotul Gheorghe Dorel Ciortea din satul Buzd, judeţul Sibiu: „Cel mai greu e să lucrezi cu omul, dar trebuie să nu te lași, să stai pe ei, să ajungi să-i înțelegi, or astea se fac în timp. De-aia ar fi bună consecvența în orice. Uitați-vă și în politică: dacă-ar pune preoți pe post de directori la câte-un spital, să vedeți câte s-ar construi, căci un preot va încerca mereu să-și ducă la bun sfârșit misiunea. Dacă-i tot pun politic și-i tot schimbă după câte-un an, niciodată nu vor reuși să facă nimic”.

Obiectiv Vocea Brăilei semnalează că unul dintre obiectivele vizitate de ministrul dezvoltării, Attila-Zoltan Cseke, aflat la Brăila într-o vizită de lucru, a fost şi Biserica „Buna Vestire” a Parohiei mixte Româno-Elene, reabilitată printr-un proiect cu fonduri europene și de la guvern. „Cseke s-a arătat mai mult decât încântat de modul în care se prezintă clădirea istorică” şi a sugerat că ar trebui căutate soluții și pentru restaurarea picturilor din interior, tot pe bani europeni. „Am fost la Biserica «Buna Vestire», pe care nu o văzusem decât în poze acum câteva zile, știind că vin aici. Este o biserică foarte frumoasă! Chiar impresionantă! (...) Finanțarea a fost de 21,4 mi­lioane de lei și eu cred că va intra - chiar dacă a fost și până acum - în circuitul turistic, fiind un punct turistic important al Brăilei. Chiar e de vizitat”, a declarat ministrul.