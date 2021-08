Revista presei

Monitorul de Neamţ şi Roman anunţă faptul că Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din satul Cuci, comuna Bozieni, judeţul Neamţ, a organizat o şcoală de vară cu tema „Biserica, casa tuturor”. În cadrul acestui proiect, părintele paroh Constantin Cătălin Carp a fost sprijinit de foşti elevi din localitate şi studenţi. Copiii înscrişi la această tabără au avut posibilitatea să participe la activităţi gospodăreşti, respectiv prepararea de dulceaţă de cireşe şi vişine, o parte din cantitate fiind valorificată, iar sumele obţinute, donate unor cauze umanitare. De asemenea, beneficiarii acestui proiect au fost iniţiaţi în tehnica realizării icoanelor pe sticlă şi hârtie, precum şi în domeniul muzicii psaltice bisericeşti şi al celei populare. Pe lângă aceste activităţi de creaţie, au mai fost organizate şi acţiuni sportive, precum fotbal, tir cu arcul, jocuri de atenţie, de concentrare sau de logică. Numeroasele resurse materiale ale taberei, constând în tot felul de materiale sportive: de la porţi pentru fotbal la mingi, arc şi ţintă, materialele pentru pictură sau materia primă pentru dulceaţă, au fost asigurate din veniturile parohiei şi ale preotului. Acesta a fost sprijinit material de câteva societăţi, care au pus la dispoziţie sucuri şi dulciuri de post pentru copii. Tabăra s-a încheiat în 16 august, cu un spectacol ce a constat în prezentarea celor învăţate şi realizate pe parcursul şcolii de vară.

BZI.ro istoriseşte povestea Parohiei „Sfântul Gheorghe Pelerinul” din localitatea Valea Adâncă, comuna Miroslava, judeţul Iaşi, care şi-a sărbătorit în data de 17 august pentru a treia oară hramul. Parohia înfiinţată în anul 2018 nu are încă o biserică, preotul paroh Bogdan Florea săvârşind sfintele slujbe într-un Altar de vară. Anul acesta, la slujba de hram au participat câteva zeci de persoane. „Noi, aici, suntem o comunitate mică, dar în plină creștere, dincolo de tumultul și agitația urbană. Ne bucurăm că putem sărbători pentru a treia oară hramul parohiei noastre. Suntem la început, dar, cu credință în Dumnezeu, vrem să construim o biserică care să fie un pilon al comunității de la periferia Iașiului. E mai greu cu terenul deoarece, chiar dacă avem banii, încă nu am ajuns la acord cu proprietarul care are pământ lângă noi, dar, în viitor, cu înțelegere și dialog, cred că vom reuși și asta”, a mărturisit părintele paroh. Pentru a le aduce o bucurie în plus credincioşilor şi păstorului lor sufletesc, profesorul de canto Renato Ridiche, de la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi, a luat inițiativa formării unui cor din artiști profesioniști, care oferă răspunsurile la strană în timpul Sfintei Liturghii.