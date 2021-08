Revista presei

Agerpres, G4Media.ro, HotNews şi altele preiau declaraţia purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, în care susţine că genul are doar un înţeles binar, denotă fie sfidarea prin ignoranţă a gramaticii, fie ocultarea adevărului prin minciună: „A susţine că genul are doar un înţeles binar («masculin» sau «feminin») denotă fie sfidarea prin ignoranţă a gramaticii, unde genul este la el acasă, fie ocultarea adevărului prin minciună, plus discriminarea cruntă, prin tăcere, a «neutrului». În discuţia politicianistă, nu în absentul dialog public, despre opţiunea între «sex» şi «gen» referitoare la noile cărţi de identitate, acest din urmă termen nu are nici o legătură cu identitatea biologică a persoanei care primeşte acest document, ci doar cu recenta ideologie a transgenderismului care începe să pătrundă ca un gaz toxic şi în interstiţiile spaţiului public românesc. Pe uşa larg deschisă a unor instituţii, a căror raţiune ultimă este chivernisirea responsabilă şi onestă a binelui comunitar în toate registrele lui, nu a diluării acestuia până la confundarea cu surogate pline de e-uri ideologice total nesănătoase”. Vasile Bănescu a făcut aceste afirmaţii ca răspuns la o declaraţie a ministrului afacerilor interne, Lucian Bode.

Romanian Global News relatează că părintele Ioan Popoiu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Australiei şi Luxemburgului, și protosinghelul Athanasie Ulea, preot misionar la Centrul bisericesc român din München, au făcut săptămâna trecută un pelerinaj de 3.000 de kilometri pe urmele soldaților români care au murit în Primul Război Mondial, în lagărele de prizonieri din Prusia și Silezia. În aceste regiuni, situate inițial în Germania, iar astăzi pe teritoriul Poloniei, se află cimitirele cu cele mai multe morminte românești din prima conflagraţie mondială. Cei doi clerici au vizitat 11 cimitire, unde au oficiat slujba Parastasului în memoria compatrioților care și-au sfârșit viața departe de țară. Călătoria a avut ca scop și documentarea pentru un studiu dedicat mormintelor soldaților români prizonieri de război în fostele imperii german și austro-ungar. „Am observat o diferență clară între cimitirele din sud și cele din nord. În sud, românii au morminte individuale, în timp ce în nord cimitirele sunt mai prost întreținute, iar prizonierii sunt înmormântați în gropi comune peste care a crescut pe alocuri pădure. Conducătorii lagărelor din sud păreau mai interesați de deținuți decât cei din nord”, a spus părintele consilier Ioan Popoiu.