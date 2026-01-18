Sfântul Cuvios Antonie cel Mare a fost cinstit în Egipt

Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al Întregii Africi, a săvârşit sâmbătă, 17 ianuarie 2026, Sfânta Liturghie în biserica închinată Sfântului Cuvios Antonie cel Mare din cartierul Shatby al oraşului Alexandria, Egipt, informează Orthodox Times.

Patriarhul Teodor a săvârşit Sfânta Liturghie împreună cu Preasfinţitul Părinte Damaskinos de Mareotis, Exarh patriarhal al Alexandriei, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură, Patriarhul Alexandriei şi al Întregii Africi „a vorbit cu un profund discernământ teologic și multă emoție despre întâlnirea dintre Sfântul Pavel Tebeul și Sfântul Antonie cel Mare, așa cum este păstrată în tradiția hagiografică a Bisericii. El a subliniat că întâlnirea celor doi mari asceți ai Egiptului nu a fost doar un eveniment istoric, ci o revelație a adevăratei măsuri a vieții ascetice și a sfințeniei autentice. Patriarhul s-a concentrat în special asupra ascultării Sfântului Antonie față de chemarea divină. În ciuda vârstei sale înaintate, Cuviosul a ignorat oboseala fizică și greutățile deșertului, răspunzând voinței lui Dumnezeu cu încredere absolută. Această călătorie, a remarcat Patriarhul Teodor, simbolizează lupta fiecărui credincios de a ieși din încrederea în sine și incertitudine și de a-L căuta pe Dumnezeu acolo unde El Se descoperă. El a subliniat, de asemenea, că adevăratul progres spiritual nu se realizează fără încercare, răbdare și judecată personală - elemente prin care harul divin pătrunde și transformă persoana umană. Referindu-se la momentul emoționant al mesei comune a celor doi sfinți, în timpul căreia un corb a adus în mod miraculos pâine, Patriarhul a subliniat că providența divină nu-i abandonează niciodată pe cei care se dedică în întregime lui Dumnezeu. Ospitalitatea, rugăciunea și comuniunea frățească, a remarcat el, au puterea de a transforma chiar și deșertul într-un loc de binecuvântare și bucurie”, notează orthodoxtimes.com.

După Sfânta Liturghie, a avut loc o procesiune cu icoana Sfântului Cuvios Antonie cel Mare în jurul lăcaşului de cult. Sărbătoarea s-a încheiat prin tradiţionala tăiere a Vasilopitei cu prilejul Anului Nou în incinta centrului spiritual al parohiei.

Biserica Sfântului Antonie cel Mare din Alexandria a fost ridicată în anul 1955, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarh Hristofor al II-lea al Alexandriei.