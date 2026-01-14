Apel la rugăciune și solidaritate pentru familia părintelui Ioan Cozma

Data: 14 Ianuarie 2026

La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, clerul, credincioșii și toți oamenii cu inimă milostivă sunt chemați, în aceste zile de grea încercare, la unitate în rugăciune și solidaritate pentru familia părintelui Ioan Cozma, greu încercată în urma cumplitului accident rutier petrecut la ieșirea din municipiul Vatra Dornei.

Această tragedie a adus o durere de nedescris prin plecarea prea devreme la cele veșnice a tânărului Matei, în vârstă de doar 14 ani, care a lăsat un gol imens în sufletele părinților, fraților și ale tuturor celor care l-au cunoscut și iubit.

În același timp, lupta pentru viață și pentru refacere continuă pentru ceilalți membri ai familiei.

Preoteasa Diana, alături de copiii Iustin și Filofteia, se află în stare foarte gravă, fiind internați în secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, evoluția stării lor de sănătate fiind imprevizibilă. Ceilalți copii ai familiei, Alexie și Xenia, se află sub supraveghere medicală atentă și monitorizare constantă, iar Miriam, fetița care nu se afla în mașină, este în grija bunicilor, acasă.

Încă de la aflarea cutremurătoarei vești, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul de asistență socială și medicală, s-a implicat activ în sprijinirea familiei.

Părintele Andrei Mocanu, consilier eparhial, este în legătură permanentă cu unitatea medicală și este prezent alături de familie, oferind sprijin duhovnicesc, în strânsă colaborare cu conducerea spitalului și cu echipele medicale.

Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a susținut integral toate cheltuielile legate de înmormântarea tânărului Matei, pentru ca familia să nu fie împovărată, în aceste clipe de durere, și de griji materiale.

În același timp, tratamentele medicale complexe și procesul de recuperare, care se anunță de lungă durată, implică costuri considerabile, motiv pentru care a fost adresat un apel stăruitor la solidaritate creștină.

Pe lângă donațiile individuale, în toate parohiile din cuprinsul Eparhiei Sucevei și Rădăuților sunt organizate, în duminicile următoare, colecte speciale, cu binecuvântarea chiriarhului, sumele strânse urmând a fi direcționate integral pentru sprijinirea familiei părintelui Ioan Cozma.

„Îndemnăm pe toți oamenii cu bună credință, din țară și din diaspora, să se alăture acestui lanț al rugăciunii și al faptelor bune pentru tămăduirea preotesei Diana și a copiilor Iustin, Alexie, Xenia și Filofteia, precum și pentru întărirea sufletească și trupească a părintelui Ioan.

Unitatea noastră în rugăciune și solidaritatea rămân cea mai puternică mângâiere în fața unei suferințe atât de adânci”, au arătat reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Modalități de sprijin pentru familia părintelui Ioan Cozma

Cei care doresc să ofere un sprijin material pentru tratamentele medicale și recuperarea de durată a membrilor familiei pot face donații în conturile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților - Banca Comercială Română, precum și prin colectele organizate la nivel parohial: