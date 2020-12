Daruri de la voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale pentru copiii din Prahova

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului au continuat, în ultima perioadă, acțiunile de ajutorare a persoanelor aflate în dificultate. În cadrul proiectului „Implică-te, împreună reușim mai mult!”, copiii proveniți din familii nevoiașe din Parohia „Sfântul Nectarie Taumaturgul” din Ploiești și de la Centrul de zi „Sfântul Stelian” din Urlați, județul Prahova, au fost sprijiniți sâmbătă, 19 decembrie 2020, cu cele necesare sezonului rece.

Cei mici au primit haine, încălțăminte, dulciuri și jucării pentru a nu simți lipsuri în preajma sărbătorilor de iarnă. Potrivit coordonatorului voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale, Dănuț Prună, aceste acțiuni reprezintă o modalitate prin care se aduce bucurie în sufletele copiilor: „Le-am adus acestor copii multe daruri, conform dorințelor așternute chiar de ei pe hârtie. Fiecare copil a scris ce și-a dorit de la Moș Crăciun, iar voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale, împreună cu Moș Crăciun, au îndeplinit aceste visuri celor care au încercat să învețe cât mai bine, să fie cuminți pe parcursul anului, au ascultat de părinți, au mers la slujbele Sfintei Biserici. Am reușit să ajungem, numai în luna decembrie a acestui an, la aproximativ 800 de copii. Am reușit să arătăm că Biserica Ortodoxă se preocupă de situația celor aflați în dificultate. Activitatea a fost desfășurată în parteneriat cu CTE Trailers România. Ei au fost cei care ne-au sprijinit în efortul de a aduce bucurie pe fețele și în sufletele acestor copii. Este un sprijin constant pe care îl primim din partea acestora și, pe această cale, chiar vreau să le mulțumesc”.

În urma primei acțiuni, părintele paroh Ionuț Ciprian Șutu, de la Paraclisul „Sfântul Nectarie Tau­maturgul” din Ploiești, a men­ționat: „Noi ne-am implicat foarte mult în fiecare an pentru ca acești copii, cu dizabilități, nevăzători, surzi, dar şi copiii credincioșilor care participă la slujbele paraclisului nostru, să primească daruri de la Moș și totodată să le aducem bucurie și zâmbet în inimă și în casă”.

De asemenea, părintele Manuel Radu, de la Centrul de zi pentru copii „Sfântul Stelian”, a subliniat importanța acțiunilor de binefacere desfășurate de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale.

O acțiune similară va avea loc în această perioadă la Parohia „Sfântul Nectarie Taumaturgul” din Ploiești, de data aceasta pentru copiii cu dizabilități vizuale și auditive.

Toate acțiunile voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, sub coordonarea părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru.