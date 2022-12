Daruri pentru nevoiași din partea Protoieriei Onești

Data: 08 Decembrie 2022

Protoieria Onești din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a împărțit ghete, saboți, îmbrăcăminte și dulciuri la centrele de servicii sociale din municipiul Onești și orașul Târgu Ocna, județul Bacău.

„Numai împreună cu voi, cei care ați dăruit, am putut împlini darul pentru copiii de la centrele sociale. Proiectul «Fii și tu Nicușor!» este desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, prin Biroul de asistenta socială al Protopopiatului Onești și Asociația Patmos. Împreună am adus căldură, zâmbet și bucuria dăruirii în ajun de Sfântul Nicolae la Centrul de servicii sociale «Alexandra» din Onești, Centrul de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități «Costache Negri» Târgu Ocna. Aproximativ 450 de încălțări (saboti și ghete) pentru centrele menționate, apoi aproximativ 150 perechi de încălțări (ghete, saboți) vor fi oferite pentru alte cazuri sociale din zonă, inclusiv îmbrăcăminte (șosete, tricouri etc.). Vă mulțumim! Împreună cu voi am adus căldură la trup și în suflet! Bunul Dumnezeu să vă înmulțească darul pe care l‑ați făcut!”, a spus părintele protopop de Onești, Ioan Bârgăoanu.