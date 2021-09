Excursie la Muzeul Aviației pentru 30 de copii din satul prahovean Bâra

La invitaţia voluntarilor Paraclisului Catedralei Naţionale, 30 de copii din satul prahovean Bâra au vizitat miercuri, 8 septembrie 2021, Muzeul Naţional al Aviaţiei Române. Cei mici au admirat piesele expuse şi au primit informaţii despre aviaţia română şi meseriile acestui ­domeniu. Acţiunea face parte din programul „Ajutor pentru elevi”.

În cadrul vizitei, elevii s-au bucurat de expoziția permanentă care prezintă momente din istoria aviației române. Totodată, profesorul de nai Vasile Răducu le-a vorbit despre cum pot deveni artiști.

Acțiunea de miercuri a fost o incursiune în istoria aeronauticii române. Pentru faptul că acești copii nu mai vizitaseră până în acest moment Muzeul Național al Aviației Române, această invitaţie a însemnat mult pentru ei. Aceștia au putut să vadă în realitate un avion, un elicopter, și mai mult de atât, au primit infor­mații despre istoria aeronauticii române, despre pionierii aviației române, oameni care au marcat istoria aeronauticii mondiale”, a spus Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale.

Prin proiectul „Ajutor pentru elevi”, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale derulează programe de mentorat pentru tinerii aflați la început de drum și care au nevoie de o consiliere în alegerea profesiei.

„Împreună cu copiii am început să cunoaștem istoria aviației. Copiii au fost entuziasmați să audă că pentru ei aviația constituie un vis realizabil. Am parcurs drumul aviației de la începuturi până în prezent. Au înțeles ce înseamnă tradiția aviației, ce înseamnă munca, tenacitatea, curajul, jertfa, și mai ales onoarea. Au învățat despre avioane și la finalul activității am deschis pentru prima dată, după mulți ani, un elicopter”, a precizat Micuța Jianu, muzeograf la Muzeul Național al Aviației Române.

La finalul vizitei, copiii au primit daruri din partea voluntarilor Paraclisului Catedralei Naţionale. Excursia a fost organizată prin colaborarea dintre voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale, Statul Major al Forţelor Aeriene şi Muzeul Național al Aviaţiei Române.