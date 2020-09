Rechizite pentru elevi din sectorul 5 al Capitalei

Înainte de începutul anului școlar, vineri, 11 septembrie 2020, Protoieria Sector 5 Capitală a derulat Programul social-educațional „Sună clopo­țelul!”, prin care a oferit rechizite, ghiozdane și îmbrăcăminte pentru 100 de elevi proveniți din familii defavorizate aflate în evidența Biroului de asistență socială al protoieriei. Scopul acestui program este prevenirea excluziunii sociale și a abandonului școlar în situațiile de risc, precum și încurajarea performanței școlare. Violeta Emanuela Barac, asistent social la Protoieria Sector 5 Capitală, a oferit rechizite, ghiozdane și îmbrăcăminte, necesare pentru începutul noului an şcolar.

„La început de an școlar, am dorit să fim alături de copiii cu probleme de ordin material. Sprijinul oferit astăzi nădăjduim să fie un imbold pentru a-i încuraja pe cei mici să iubească școala. Educația este o prioritate pentru societatea în care trăim, și Biserica a înțeles foarte bine acest lucru. De aceea, suntem bucuroși că acești copii primesc ajutor acum, la început de an școlar”, a spus părintele Valer Ulican, protoiereu al Protopopiatului Sector 5 Capitală. De asemenea, la Cantina socială „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a Protoieriei Sector 5 Capitală, 47 de persoane primesc zilnic o porție de hrană caldă.