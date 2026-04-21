Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Sprijin pentru vârstnicii de la Centrul socio‑medical și rezidențial Hârja

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Un articol de: Gheorghe Negru - 21 Aprilie 2026

În perioada pascală, Centrul socio‑medical și rezidențial pentru persoane vârstnice de la Hârja, județul Bacău, a beneficiat de sprijinul generos al unor comunități de credincioși, prin implicarea parohiilor și organizațiilor care au ales să fie alături de beneficiari prin donații.

Pe parcursul Postului Mare, în Săptămâna Sfintelor Pătimiri și în Săptămâna Luminată, Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena”-Bacău, Asociația Patmos, Parohia „Sfântul Ioan”-Bacău, Parohia Cașin I, Parohia Mănăstirea Cașin I, Parohia Brăila II, Parohia Podu Turcului, Parohia Urechești, Parohia Mănăstirea Cașin II și Parohia Oituz s‑au implicat activ, donând alimente neperisabile și perisabile, ouă, cozonac, pască, dulciuri, fructe, materie primă, precum și produse igienico‑sanitare.

Aceste donații au contribuit în mod direct la asigurarea nevoilor zilnice ale vârstnicilor și la crearea unei atmosfere de sărbătoare, oferindu‑le confort, siguranță și bucuria de a simți că nu sunt singuri.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie
