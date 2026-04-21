Sprijin pentru vârstnicii de la Centrul socio‑medical și rezidențial Hârja

În perioada pascală, Centrul socio‑medical și rezidențial pentru persoane vârstnice de la Hârja, județul Bacău, a beneficiat de sprijinul generos al unor comunități de credincioși, prin implicarea parohiilor și organizațiilor care au ales să fie alături de beneficiari prin donații.

Pe parcursul Postului Mare, în Săptămâna Sfintelor Pătimiri și în Săptămâna Luminată, Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena”-Bacău, Asociația Patmos, Parohia „Sfântul Ioan”-Bacău, Parohia Cașin I, Parohia Mănăstirea Cașin I, Parohia Brăila II, Parohia Podu Turcului, Parohia Urechești, Parohia Mănăstirea Cașin II și Parohia Oituz s‑au implicat activ, donând alimente neperisabile și perisabile, ouă, cozonac, pască, dulciuri, fructe, materie primă, precum și produse igienico‑sanitare.

Aceste donații au contribuit în mod direct la asigurarea nevoilor zilnice ale vârstnicilor și la crearea unei atmosfere de sărbătoare, oferindu‑le confort, siguranță și bucuria de a simți că nu sunt singuri.